Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh: Người dân vẫn đi bất chấp biển cảnh báo

Hậu trường 05/07/2023 15:10

Liên quan đến vụ tai nạn khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong thương tâm, đoạn đường xảy ra tai nạn tại thuộc địa phận TP. Hải Phòng đã được dựng rào chắn cứng, cấm toàn phương tiện đi vào tuyến đường này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp, lưu thông trên tuyến đường này.

Dẫn tin từ báo Lao Động, sáng 5/7, một ngày sau khi đơn vị thi công lắp đặt rào chắn lối vào công trình thi công đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình - nơi ca nương Tú Thanh tử nạn, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, "vượt" rào để lưu thông qua công trình này.

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh: Người dân vẫn đi bất chấp biển cảnh báo - Ảnh 1

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh: Người dân vẫn đi bất chấp biển cảnh báo - Ảnh 2
 Người dân lách qua mép đường để đi vào tuyến đường đang thi công mới xảy ra tai nạn giao thông khiến ca nương Tú Thanh tử vong - Ảnh: báo Lao Động

Lãnh đạo UBND phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng) cho biết, từ ngày 4/7, 3 ngày sau vụ tai nạn giao thông khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh qua đời, chủ đầu tư tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình, phía giao với đường Phạm Văn Đồng lắp đặt rào chắn cấm xe đi vào công trình bằng những tấm bê tông cao 1m. Bởi lẽ, tuyến đường này chỉ mới làm xong lớp nhựa mặt đường, chưa được lưu thông chính thức.

Song dù đã có hàng rào chắn kiên cố, đến nay nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, cố lách qua để đi vào công trình đang thi công. Theo chính quyền phường Minh Đức, chính quyền đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng một số người vẫn đi vào đoạn đường này.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, nơi xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh là đoạn đường thuộc dự án đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình với chiều rộng 24 m, mới làm xong lớp nhựa mặt đường, người và phương tiện chưa được phép tham gia giao thông.

Khu vực này thực tế là công trường đang thi công, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo, có nhiều chướng ngại vật, nhất là rào chắn cứng bằng bê tông chưa được sắp đặt theo trật tự.

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh: Người dân vẫn đi bất chấp biển cảnh báo - Ảnh 3
Nhà thầu thi công triển khai dựng hàng rào bê tông và cảnh báo cấm đường - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ca nương Đặng Tú Thanh (SN 2009) từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất từ năm 2016.

Tú Thanh có thể hát thuần thục nhiều làn điệu dân gian như: Xẩm, chèo, xoan, ca trù, vọng cổ… Cô bé từng được biết qua nhiều chương trình như Người hùng tí hon, Biệt tài tí hon, Gương mặt thân quen nhí... 

Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi mạng sống của ca nương Tú Thanh: Người dân vẫn đi bất chấp biển cảnh báo - Ảnh 4
Ca nương Tú Thanh ra đi khi chỉ mới 15 tuổi

Ngày 1/7, ca nương Tú Thanh đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi của giọng ca tài năng để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, bạn bè và khán giả.

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