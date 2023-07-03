Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người

Hậu trường 03/07/2023 20:44

Đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra hai ngày trước trên đường ven biển, khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 3/7, đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra hai ngày trước trên đường ven biển, khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cũng kiểm tra và xác định tài xế lái chiếc Mazda BKS 15A-590.04 không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Công an quận Đồ Sơn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Vụ tai nạn xảy ra tại nút giao đường dân sinh giao cắt với tuyến đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình. Khu vực này là công trường thi công tuyến đường ven biển, chưa có đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, cảnh báo. Từ đường dân sinh ra đường ven biển bị khuất tầm nhìn do được dựng nhiều rào chắn cứng bằng bê tông dọc đường.

Khu vực xảy ra sự cố đang được lực lượng chức năng thi công, một chiều đường đã thảm nhựa, một làn chưa được thảm nhựa. Tuyến đường ven biển rộng 24 m, rất thoáng và chưa hoàn thiện, đưa vào sử dụng nhưng rất nhiều ôtô, xe tải di chuyển hằng ngày với tốc độ cao.

Dọc đường ven biển có nhiều vị trí còn ngổn ngang vật liệu, bê tông, đá và không có rào phản quang, biển cấm phương tiện, công trường hay cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Minh Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng) thông tin trên tuyến đường ven biển từng xảy ra nhiều vụ tai nạn, có người tử vong.

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người - Ảnh 2
 Dải phân cách bằng bê tông dựng dọc đường, che khuất tầm nhìn của tài xế - Ảnh: Tiền Phong
Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người - Ảnh 3
 Đoạn đường chưa hoàn thành xong nhưng đã có nhiều phương tiện qua lại - Ảnh: Tiền Phong

Nguyên nhân được cho là tuyến đường ven biển có nhiều điểm cắt với đường dân sinh. Dù đang thi công, chưa hoàn thiện nhưng công trường vẫn có rất nhiều ôtô, xe tải, xe máy di chuyển với tốc độ cao.

Lãnh đạo UBND phường Minh Đức cho biết, địa phương đã từng đề xuất các cơ quan chức năng dựng rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, từ đường dân sinh ra tuyến đường ven biển bị chênh lệch cao độ, bị che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Trước đó, dẫn tin từ VietNamNet, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, Đặng Tú Thanh ngồi sau xe máy do chị gái là Đặng Tú Uyên, 18 tuổi di chuyển trên tuyến đường ven biển mới làm, đoạn qua địa bàn phường Minh Đức thì va chạm với ôtô Mazda màu trắng loại 5 chỗ.

Sau cú va chạm mạnh, ca nương Đặng Tú Thanh đã tử vong. Chị gái đi cùng bị thương rất nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, đường vắng, tốc độ va chạm mạnh.

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người - Ảnh 4
Di ảnh ca nương nhí Tú Thanh - Ảnh: VietNamNet

Đến sáng ngày 2/7, tại nhà riêng ở đường Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng, ông bà và người thân đã thay mặt bố mẹ của Tú Thanh tổ chức tang lễ cho em. 

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