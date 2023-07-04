Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động

Mẹ của ca nương nhí Tú Thanh tiết lộ trong đám tang của em xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời.

Những ngày qua, thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). Không kèn trống, tang lễ của Tú Thanh có nhiều chư Tăng, Ni đến tụng kinh cầu siêu và tiễn đưa em Được biết, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật. Ngoài những người thân, bạn bè, láng giềng và người dân thì còn có rất nhiều quý Tăng, Ni ở các chùa trong và ngoài tỉnh về tụng kinh cầu siêu cho cô bé tài năng nhưng vắn số.

Di ảnh của ca nương Tú Thanh Không thể về nhìn mặt con lần cuối, bố mẹ của em ở nước ngoài đau thấu tâm can. Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ của ca nương Tú Thanh không nén nổi xót xa khi cô con gái bé bỏng tử nạn. Đáng chú ý, trong 1 bài viết tiễn biệt con gái, mẹ của ca nương tiết lộ trong đám tang của em xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. Vầng mây lạ xuất hiện trong tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam Lúc quan tài của Tú Thanh được đưa ra khỏi nhà để lên xe tang thì trời nắng chang chang bỗng kéo mây che khuất mặt trời. Lúc xe đến Đài hóa thân hoàn vũ thì trời tạnh mưa. Trên nền trời xe tang đi qua có xuất hiện những đám mây ngũ sắc rực rỡ.

Nhiều người có mặt tại tang lễ không khỏi bất ngờ và cho rằng đây quả thật là điềm lành hiếm có. Mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy. Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đến nay, gia đình vẫn chưa cho chị gái của Tú Thanh biết tin dữ. Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất. Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí…

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người Đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra hai ngày trước trên đường ven biển, khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tang-le-khong-ken-trong-cua-ca-nuong-nhi-tu-thanh-xuat-hien-hien-tuong-ky-la-khien-nhieu-nguoi-xuc-ong-598660.html