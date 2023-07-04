Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động

Hậu trường 04/07/2023 14:21

Mẹ của ca nương nhí Tú Thanh tiết lộ trong đám tang của em xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. 

Những ngày qua, thông tin ca nương Đặng Tú Thanh qua đời ở tuổi 15 vì tai nạn giao thông khiến khán giả bàng hoàng thương xót. Theo thông tin cáo phó được chia sẻ, tang lễ sẽ được tổ chức trong ngày 2/7. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 sáng nay và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). 

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1
Không kèn trống, tang lễ của Tú Thanh có nhiều chư Tăng, Ni đến tụng kinh cầu siêu và tiễn đưa em 

Được biết, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật. Ngoài những người thân, bạn bè, láng giềng và người dân thì còn có rất nhiều quý Tăng, Ni ở các chùa trong và ngoài tỉnh về tụng kinh cầu siêu cho cô bé tài năng nhưng vắn số.

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2
Di ảnh của ca nương Tú Thanh

Không thể về nhìn mặt con lần cuối, bố mẹ của em ở nước ngoài đau thấu tâm can. Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ của ca nương Tú Thanh không nén nổi xót xa khi cô con gái bé bỏng tử nạn. Đáng chú ý, trong 1 bài viết tiễn biệt con gái, mẹ của ca nương tiết lộ trong đám tang của em xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. 

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3
Vầng mây lạ xuất hiện trong tang lễ của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Lúc quan tài của Tú Thanh được đưa ra khỏi nhà để lên xe tang thì trời nắng chang chang bỗng kéo mây che khuất mặt trời. Lúc xe đến Đài hóa thân hoàn vũ thì trời tạnh mưa. Trên nền trời xe tang đi qua có xuất hiện những đám mây ngũ sắc rực rỡ. 

Nhiều người có mặt tại tang lễ không khỏi bất ngờ và cho rằng đây quả thật là điềm lành hiếm có. 

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4
Mây ngũ sắc xuất hiện trên bầu trời

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy.

Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đến nay, gia đình vẫn chưa cho chị gái của Tú Thanh biết tin dữ.

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí…

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người

Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến ca nương nhí Tú Thanh tử vong: Cảnh báo hiểm họa chết người

Đại diện lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra hai ngày trước trên đường ven biển, khiến ca nương nhí Đặng Tú Thanh (SN 2009, ở phường Hợp Đức) tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tú Thanh ca nương Tú Thanh tang lễ ca nương Tú Thanh Đặng Tú Thanh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 1 giờ 16 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 2 giờ 16 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi