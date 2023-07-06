Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa

Hậu trường 06/07/2023 10:49

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh đã đăng tải ca khúc mà em thể hiện khi chỉ mới 5 tuổi, cùng dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động.

Đã 5 ngày kể từ khi ca nương nhí Đặng Tú Thanh không may qua đời vì tai nạn giao thông, đến nay nỗi đau của những người ở lại chưa nguôi đi phần nào. Đặc biệt bố mẹ em vẫn đau đáu một nỗi niềm nơi đất khách quê người, không kịp về nhìn mặt con gái bé bỏng lần cuối.

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Ca nương Đặng Tú Thanh

Mẹ của Tú Thanh liên tục đăng tải những đoạn clip thuở sinh thời của con gái như để vơi đi nỗi đau mất con, cũng là để ôn lại những kỷ niệm đẹp về cô bé.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh đã đăng tải ca khúc mà em thể hiện khi chỉ mới 5 tuổi, cùng dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động.

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2
Mẹ của Tú Thanh đăng tải lại clip khi con gái 5 tuổi

"Con gái ơi! Lúc này con 5 tuổi con nhỉ? Cái giọng thì ngọng líu ngọng lo. Con biết bài đầu tiên mà con muốn hát tặng sư bà là bài gì không? Mẹ vẫn nhớ như in. Con nói mẹ ơi! Con muốn hát bài Thầy Dạy Con Niệm Phật. Mẹ tìm nhạc cho con hát mẹ nhé!...".

Trong đoạn clip, hình ảnh Tú Thanh nhỏ bé, đáng yêu, cất giọng còn chưa rõ nhưng niềm say mê âm nhạc của em đã dần bộc lộ.

Bên dưới bài viết, nhiều người đã không nén nổi cảm xúc và sự tiếc thương dành cho tài năng nhí nhưng đoản mệnh. 

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3
Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 4
Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 5
Mẹ của Tú Thanh không nén được đau đớn khi không thể về nhìn mặt con lần cuối. Trên trang cá nhân, chị chia sẻ lại rất nhiều khoảnh khắc trên chặng đường khôn lớn của con

Tang lễ của ca nương Đặng Tú Thanh đã được tổ chức trong ngày 2/7 vừa qua. Lễ viếng bắt đầu từ 8h30 và lễ tiễn đưa cử hành vào lúc 16h05 sau đó sẽ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ (TP. Hải Phòng). 

Được biết, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật. Ngoài những người thân, bạn bè, láng giềng và người dân thì còn có rất nhiều quý Tăng, Ni ở các chùa trong và ngoài tỉnh về tụng kinh cầu siêu cho cô bé tài năng nhưng vắn số. 

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 6
Di ảnh của em được phủ hoa sen trắng

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, tại khu vực đường bộ ven biển Hải Phòng - Thái Bình (đoạn qua địa bàn phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô con và xe máy.

Vụ tai nạn khiến ca nương trẻ nhất Việt Nam Đặng Tú Thanh (trú phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) qua đời vì đa chấn thương. Người chị gái bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đến nay, gia đình vẫn chưa cho chị gái của Tú Thanh biết tin dữ.

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa - Ảnh 7
Đặng Tú Thanh là tài năng nhí được nhiều người yêu mến, sự ra đi của em để lại tiếc thương vô hạn

Tú Thanh sinh năm 2009, được theo học thanh nhạc, đàn piano, organ, đàn nhị từ nhỏ. Với tài năng nổi bật ở nhiều loại hình nghệ thuật cổ truyền như ca trù, chèo, xẩm, chầu văn... cô bé được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất.

Cô bé cũng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Biệt tài tí hon, Người hùng tí hon, Gương mặt thân quen nhí…

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động

Tang lễ không kèn trống của ca nương nhí Tú Thanh: Xuất hiện hiện tượng 'kỳ lạ' khiến nhiều người xúc động

Mẹ của ca nương nhí Tú Thanh tiết lộ trong đám tang của em xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời. 

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