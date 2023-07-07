Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện

Hậu trường 07/07/2023 10:06

Sáng nay, gia đình và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho ca nương nhí Đặng Tú Thanh - qua đời hôm 1/7 do tai nạn giao thông thảm khốc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương nhí Đặng Tú Thanh cho biết, hôm nay (7/7), gia đình đã cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng tổ chức lễ cầu siêu cho em. 

Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện - Ảnh 1
Bài đăng thông báo lễ cầu siêu cho Tú Thanh

"Hôm nay là tuần lâm sơ nhất, làm lễ cầu siêu cho con, nơi đây là Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng mà con đã đến sinh hoạt và dâng lời ca tiếng hát cúng dàng lên Tam Bảo…

Mới hôm trước thôi gia đình con đã lên đây bạch với chư Tôn thiền đức Tăng Ni về việc làm lễ cầu siêu cho con trong vòng 49 ngày và các tuần tiết khác.

Hòa Thượng đạo hiệu: Thích Quảng Tùng- Ngôi Đường chủ của Trường Hạ Ban Trị Sự PGHP có bố thí cho, từ ngày xây dựng Trụ sở mới chư có làm lễ cầu siêu cho bất kỳ ai, nay con là người đầu tiên con nhé. Đó cũng là niềm hoan hỷ niềm tự hào đối với một người Phật tử nhí ngoan hiền, giỏi giang, hết lòng mộ đạo như con…

Con hãy nương vào thần lực của Tam Bảo mà an nhiên tự tại nơi miền Cực Lạc con nhé…

Đặt biệt với ngày hôm con ra đi thì có những điềm lành của đất trời mà rất là nhiều người không thể lý giải được, áng mây lành tỏa mát dẫn lối con đi…

Mọi người đều cất cao tiếng niệm danh hiệu đức Phật, mắt ngấn lệ, vẫy tay chào con", bài đăng thông báo về lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh.

Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện - Ảnh 2Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện - Ảnh 3

Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện - Ảnh 4
 Hình ảnh các chư Tăng, Phật tử được đăng kèm bài viết 

Đến nay, em đã ra đi gần 1 tuần, song nụ cười, tiếng hát và hình ảnh của me vẫn còn in sâu trong tâm trí những người ở lại. Được biết, hiện bố mẹ của Tú Thanh vẫn chưa thể về nước để lo lắng cúng thất cho con. Đặng Tú Uyên - chị gái Tú Thanh nhập viện hôm 1/7, đến nay dù tình trạng đã cải thiện, song vẫn chưa được xuất viện. Trước đó, trong tang lễ của Đặng Tú Thanh, gia đình cho biết chưa để chị gái biết tin dữ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoe của Tú Uyên.

Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện - Ảnh 5
Di ảnh của Tú Thanh được đặt tại chùa

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng 1/7, Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức thuộc quận Đồ Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm giữa chiếc Mazda trắng BKS 15A.590.04 với 1 xe máy (loại dưới 50cc).

Vụ va chạm mạnh khiến Đặng Tú Thanh tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái của em là Đặng Tú Uyên (SN 2006) bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đầu ôtô Mazda BKS 15A.590.04 cũng hư hỏng nặng phía bên ghế lái.

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa

Nơi đất khách quê người, mẹ ca nương nhí Tú Thanh không ngừng nghĩ về con, nhớ mãi khoảnh khắc 'ngọng líu ngọng lo' khi con 5 tuổi khiến nhiều người xót xa

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh đã đăng tải ca khúc mà em thể hiện khi chỉ mới 5 tuổi, cùng dòng trạng thái khiến nhiều người xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Tang lễ Đặng Tú Thanh ca nương Đặng Tú Thanh Đặng Tú Thanh

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 6 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 36 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 43 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 54 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 58 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi