Đượm buồn quang cảnh lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh: Bố mẹ xa xứ, chị gái vẫn chưa xuất viện

"Hôm nay là tuần lâm sơ nhất, làm lễ cầu siêu cho con, nơi đây là Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng mà con đã đến sinh hoạt và dâng lời ca tiếng hát cúng dàng lên Tam Bảo…

Chia sẻ trên trang cá nhân, mẹ ca nương nhí Đặng Tú Thanh cho biết, hôm nay (7/7), gia đình đã cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hải Phòng tổ chức lễ cầu siêu cho em.

Hòa Thượng đạo hiệu: Thích Quảng Tùng- Ngôi Đường chủ của Trường Hạ Ban Trị Sự PGHP có bố thí cho, từ ngày xây dựng Trụ sở mới chư có làm lễ cầu siêu cho bất kỳ ai, nay con là người đầu tiên con nhé. Đó cũng là niềm hoan hỷ niềm tự hào đối với một người Phật tử nhí ngoan hiền, giỏi giang, hết lòng mộ đạo như con…

Mới hôm trước thôi gia đình con đã lên đây bạch với chư Tôn thiền đức Tăng Ni về việc làm lễ cầu siêu cho con trong vòng 49 ngày và các tuần tiết khác.

Con hãy nương vào thần lực của Tam Bảo mà an nhiên tự tại nơi miền Cực Lạc con nhé…

Đặt biệt với ngày hôm con ra đi thì có những điềm lành của đất trời mà rất là nhiều người không thể lý giải được, áng mây lành tỏa mát dẫn lối con đi…

Mọi người đều cất cao tiếng niệm danh hiệu đức Phật, mắt ngấn lệ, vẫy tay chào con", bài đăng thông báo về lễ cầu siêu cho ca nương nhí Tú Thanh.

Hình ảnh các chư Tăng, Phật tử được đăng kèm bài viết

Đến nay, em đã ra đi gần 1 tuần, song nụ cười, tiếng hát và hình ảnh của me vẫn còn in sâu trong tâm trí những người ở lại. Được biết, hiện bố mẹ của Tú Thanh vẫn chưa thể về nước để lo lắng cúng thất cho con. Đặng Tú Uyên - chị gái Tú Thanh nhập viện hôm 1/7, đến nay dù tình trạng đã cải thiện, song vẫn chưa được xuất viện. Trước đó, trong tang lễ của Đặng Tú Thanh, gia đình cho biết chưa để chị gái biết tin dữ vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khoe của Tú Uyên.

Di ảnh của Tú Thanh được đặt tại chùa

Như đã đưa tin trước đó, vào sáng 1/7, Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) nhận tin báo vụ tai nạn xảy ra trên đường ven biển Hải Phòng – Thái Bình, đoạn qua địa phận phường Minh Đức thuộc quận Đồ Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm giữa chiếc Mazda trắng BKS 15A.590.04 với 1 xe máy (loại dưới 50cc).

Vụ va chạm mạnh khiến Đặng Tú Thanh tử vong vì đa chấn thương, mất nhiều máu. Chị gái của em là Đặng Tú Uyên (SN 2006) bị thương nặng, được đưa lên Hà Nội cấp cứu. Đầu ôtô Mazda BKS 15A.590.04 cũng hư hỏng nặng phía bên ghế lái.