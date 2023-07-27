Shark Bình khoe khoảnh khắc cực tình cảm tại đám hỏi, Phương Oanh có hành động nhỏ được khen điểm 10 tinh tế?

Tối ngày 26/7, Shark Bình dường như không kiềm được sự hạnh phúc mà đăng tải một khoảnh khắc tình cảm với Phương Oanh tại đám hỏi.

Trưa ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình diễn ra tại quê nhà nữ diễn viên. Từ sớm, dàn vệ sĩ khoảng 10 người mặc vest, cầm dù đen tạo thành rào chắn để đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Shark Bình đã chuẩn bị 9 khay tráp bao gồm bánh, hoa quả, rượu, trà, trầu cau,... được sắp xếp chỉn chu và trang trọng theo đúng phong tục trong các lễ ăn hỏi của người Việt Nam. Shark Bình đã chuẩn bị 9 khay tráp bao gồm bánh, hoa quả, rượu, trà, trầu cau,... được sắp xếp chỉn chu và trang trọng theo đúng phong tục trong các lễ ăn hỏi của người Việt Nam. Trước đó, do mong muốn buổi lễ được tổ chức riêng tư nên cặp đôi đã không chia sẻ nhiều về ngày trọng đại này. Cho đến tối cùng ngày, Shark Bình dường như không kiềm được sự hạnh phúc mà đăng tải một khoảnh khắc tình cảm với bà xã Phương Oanh tại đám hỏi.

Tối cùng ngày, Shark Bình dường như không kiềm được sự hạnh phúc mà đăng tải một khoảnh khắc tình cảm với bà xã Phương Oanh tại đám hỏi Cụ thể, trong đoạn clip là khoảnh khắc nữ diễn viên đứng lau mồ hôi cho Shark Bình. Cô vừa chăm sóc chồng vừa cười rạng rỡ khen anh trẻ hơn thường ngày và còn trêu đùa trông giống Hồng Hài Nhi. Trước hành động trêu đùa của vợ, vị doanh nhân tỏ ra rất thích thú, thoải mái. Phương Oanh vừa chăm sóc chồng vừa cười rạng rỡ khen anh trẻ hơn thường ngày và còn trêu đùa trông giống Hồng Hài Nhi Nữ diễn viên sinh năm 1989 lựa chọn đi giày bệt thay vì cao gót để không chênh lệch chiều cao quá nhiều với Shark Bình Bên cạnh đó, khán giả còn soi ra chi tiết đầy tinh tế của Phương Oanh đối với ông xã trong lễ ăn hỏi. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1989 lựa chọn đi giày bệt thay vì cao gót để không chênh lệch chiều cao quá nhiều với Shark Bình. Hành động nhỏ này của Phương Oanh được khán giả khen ngợi điểm 10 tinh tế.

Shark Bình nhận nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng Từ khi cặp đôi công khai hẹn hò, dân tình thường xuyên bắt gặp cảnh cả 2 tình tứ chăm sóc nhau dù ở nơi đông người. Khi thì Phương Oanh lau mồ hôi cho Shark Bình, lúc thì ở chiều ngược lại nhưng đều có điểm chung là cả hai trông rất hạnh phúc. Từ khi cặp đôi công khai hẹn hò, dân tình thường xuyên bắt gặp cảnh cả 2 tình tứ chăm sóc nhau dù ở nơi đông người Trước khi quyết định trở thành vợ chồng, họ có một năm hẹn hò. Ngày 15/6 vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình cũng đã hoàn thành thủ tục kết hôn tại Phủ Lý, Hà Nam.

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