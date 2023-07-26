Phương Oanh rớm nước mắt khi lời chia sẻ của Shark Bình: 'Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đi đến cái kết viên mãn'

Trước giờ khai tiệc, chú rể doanh nhân đã phát biểu cảm ơn người thân, bạn bè đã có mặt chúc mừng vợ chồng anh trong ngày trọng đại.

Trưa ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được diễn ra tại tư gia của cô dâu ở Hà Nam. Nghi lễ ăn hỏi diễn ra trang trọng, chỉ có người nhà và một số bạn bè thân thiết của cô dâu - chú rể tham dự. Gia đình thuê dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô đen, tạo thành rào chắn trước cửa nhà diễn viên để bảo đảm riêng tư. Trưa ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được diễn ra tại tư gia của cô dâu ở Hà Nam Sau đám hỏi, gia đình Phương Oanh và Shark Bình đãi tiệc tại một nhà hàng ở Phủ Lý. Trước giờ khai tiệc, chú rể doanh nhân đã phát biểu cảm ơn người thân, bạn bè đã có mặt chúc mừng vợ chồng anh trong ngày trọng đại. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ví câu chuyện tình của mình như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính.



Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ví câu chuyện tình của mình như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính "Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa hai đứa với gia đình, bố mẹ, con cái. Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đã đi đến cái kết viên mãn. Thực sự là như phim. Một người làm kinh doanh, công nghệ như tôi thấy đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị" - chú rể nói. Shark Bình mong cuộc hôn nhân của anh và vợ mới cưới sẽ mãi hạnh phúc. Nghe những lời phát biểu của chồng, Phương Oanh rớm nước mắt.



"Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đã đi đến cái kết viên mãn. Thực sự là như phim" - chú rể nói Đáng chú ý, bố Shark Bình - Ông Xuân Minh đã lên sân khấu để gửi tặng món quà đặc biệt đến con trai và con dâu Phương Oanh. Cụ thể, ông cầm điện thoại và hát một ca khúc để gửi tặng đến vợ chồng Shark Bình - Phương Oanh. Ngoài ra, vị hôn phu của Phương Oanh cũng đứng cạnh bố, cổ vũ ông hoàn thành trọn vẹn tiết mục. Đáng chú ý, bố Shark Bình - Ông Xuân Minh đã lên sân khấu để gửi tặng món quà đặc biệt đến con trai và con dâu Phương Oanh Cách đây ít ngày, Phương Oanh đưa mẹ chồng - bà Kim Hòa đi thử áo dài chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm. Bà Kim Hòa nhận xét con dâu là người đơn giản, chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết Phương Oanh nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức. Nghi lễ ăn hỏi diễn ra trang trọng, chỉ có người nhà và một số bạn bè thân thiết của cô dâu - chú rể tham dự Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết, cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết, cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật Trước đó, Phương Oanh và Shark Bình hoàn thành thủ tục kết hôn từ 15/6 tại Phủ Lý (Hà Nam), quê nữ diễn viên. Trước khi quyết định trở thành vợ chồng, họ có một năm hẹn hò.

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