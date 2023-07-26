Không còn nghi vấn, Phương Oanh đã lộ rõ vòng 2 'lùm xùm' trong lễ ăn hỏi với Shark Bình?

Một vài khoảnh khắc của Phương Oanh trong đám hỏi với ông xã Shark Bình khiến nhiều người lần nữa đặt nghi vấn.

Trưa ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được diễn ra tại tư gia của cô dâu ở Hà Nam. Nghi lễ ăn hỏi diễn ra trang trọng, chỉ có người nhà và một số bạn bè thân thiết của cô dâu - chú rể tham dự. Gia đình thuê dàn vệ sĩ gồm 10 người cầm ô đen, tạo thành rào chắn trước cửa nhà diễn viên để bảo đảm riêng tư. Trưa ngày 26/7, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình được diễn ra tại tư gia của cô dâu ở Hà Nam. Shark Bình diện suit đen, dẫn đầu đoàn bưng tráp Shark Bình diện suit đen, dẫn đầu đoàn bưng tráp. Doanh nhân cho biết ban đầu định mặc một bộ suit hàng hiệu có sẵn nhưng sau đó quyết định may đo một bộ riêng cho ngày vui. Phương Oanh diện bộ áo dài đỏ thêu hoa sen thủ công, trang điểm tự nhiên nhưng vô cùng cuốn hút.

Cô còn chuẩn bị thêm áo dài lụa trắng thêu chữ Song Hỷ trước ngực cho lúc đón dâu và bộ xanh bạc hà khi đãi tiệc. Trang phục của cô dâu, chú rể và mẹ Shark Bình đều do bạn thân của Phương Oanh - hoa hậu Ngọc Hân - thực hiện.

Phương Oanh diện bộ áo dài đỏ thêu hoa sen thủ công, trang điểm tự nhiên nhưng vô cùng cuốn hút Đáng chú ý, trong một vài khoảnh khắc khoe dáng với áo dài cưới, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" đã để lộ vòng 2 "lùm lùm" làm dấy lên tin đồn mang thai một lần nữa. Thời gian qua, trên trang cá nhân, Phương Oanh cũng thường xuyên diện đồ che chắn vòng 2. Ngay cả khi đăng tải hình ảnh diện áo tắm một mảnh trên du thuyền hạng sang, người đẹp mặc kèm theo áo lưới che chắn kĩ càng. Trước các chất vấn của dân tình về "tin vui", cặp đôi vẫn chưa có động thái phản hồi.

Đáng chú ý, trong một vài khoảnh khắc khoe dáng với áo dài cưới, nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" đã để lộ vòng 2 "lùm lùm" làm dấy lên tin đồn mang thai một lần nữa Cách đây ít ngày, Phương Oanh đưa mẹ chồng - bà Kim Hòa đi thử áo dài cho ngày trọng đại. Diễn viên "Quỳnh búp bê" cho biết, hạnh phúc vì được bố mẹ chồng ủng hộ trong chuyện tình cảm. Bà Kim Hòa nhận xét con dâu là người đơn giản, chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết Phương Oanh nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức. Thời gian qua, trên trang cá nhân, Phương Oanh cũng thường xuyên diện đồ che chắn vòng 2 Dân mạng để lại nhiều bình luận hỏi về việc Phương Oanh "có em bé" hay không. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa phản hồi gì về tin đồn này Nói về định hướng sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết, cô đặt gia đình lên ưu tiên hàng đầu nhưng không có ý định làm bà nội trợ toàn thời gian. Cô duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

Sự trùng hợp bất ngờ của Phương Oanh - Ngọc Anh khi ăn hỏi cùng một ngày Dù trước đó lên ý tưởng rất nhiều cho lễ ăn hỏi nhưng cuối cùng, buổi lễ của Phương Oanh - Ngọc Anh vẫn diễn ra trùng ý tưởng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-nghi-van-phuong-oanh-a-lo-ro-vong-2-lum-xum-trong-le-an-hoi-voi-shark-binh-605320.html