Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên

Hậu trường 29/07/2023 09:13

Lời chia sẻ của Hoa hậu Ngọc Hân như một sự động viên và bày tỏ tình cảm đến Phương Oanh lúc cô đang nhận phải nhiều lời bình ác ý của cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân chính thức lên tiếng bảo vệ người em thân thiết của cô - diễn viên Phương Oanh trước những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng về thiết kế trang trí trong ngày trọng đại của Phương Oanh - Shark Bình

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 1

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên

Cụ thể, Hoa hậu Ngọc Hân viết: “Sau đám hỏi của Oanh, tôi bất ngờ trước phản ứng của một bộ phận dư luận với những nhận xét "bia mộ, giống đám ma, đắp mộ cuộc tình...". Tôi tự hỏi tại sao giờ một bộ phận con người lại vô cảm, tàn nhẫn và độc ác đến thế? Sẵn sàng buông lời miệt thị cay độc thậm chí hả hê trong ngày vui của người khác!. Cuộc sống này thật ngắn ngủi, tại sao mình không chọn những góc nhìn, lăng kính vui vẻ tích cực để thấy mỗi chuyện xảy ra đều là những câu chuyện hoan hỉ!".

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 3Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 4

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 5
Ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình tại Phủ Lý, Hà Nam nhận được sự theo dõi, quan tâm lớn từ khán giả và người hâm mộ

Bên dưới bài đăng của hoa hậu sinh năm 1989, nhiều khán giả cũng bày tỏ quan điểm giống cô và để lại nhiều lời chúc mừng đến chuyện hỉ Phương Oanh - Shark Bình. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đồng quan điểm với Hoa hậu Ngọc Hân". 

- “Theo mình thấy ai cũng có cái tốt cái xấu, mọi người nhận xét như vậy thì có đặt trong hoàn cảnh của Phương Oanh không? Cuộc sống đừng nên xét nét quá làm gì, mọi người nên vui vẻ với nhau".

- “Rất ủng hộ và hoan nghênh ý kiến của Hoa hậu Ngọc Hân. Chúc Phương Oanh thật nhiều hạnh phúc". 

- “Rất ủng hộ và hoan nghênh ý kiến của Hoa hậu Ngọc Hân. Chúc Phương Oanh thật nhiều hạnh phúc". 

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 6Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 7

Hoa hậu Ngọc Hân lên tiếng bảo vệ Phương Oanh về thiết kế cổng cưới, mong cộng đồng mạng chúc phúc nữ diễn viên - Ảnh 8
Chiếc cổng cưới trong hôn lễ của Phương Oanh và Shark Bình đang là tâm điểm tranh luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng cách trang trí cổng này không đẹp mắt, thậm chí còn làm liên tưởng đến hình ảnh nhạy cảm

Ngày 26/7 vừa qua, lễ ăn hỏi của Phương Oanh và Shark Bình tại Phủ Lý, Hà Nam nhận được sự theo dõi, quan tâm lớn từ khán giả và người hâm mộ. Được biết, không gian ngày trọng đại được Phương Oanh đích thân lên ý tưởng và chuẩn bị. Có khoảng 600 bông hoa sen tươi, cùng trúc và nhiều loại hoa nhập khẩu như: tulip, hồng, lan hồ điệp...được sử dụng.

Tuy nhiên, khi chia sẻ lên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen ngợi, chiếc cổng cưới trong hôn lễ của Phương Oanh và Shark Bình cũng là tâm điểm tranh luận của dân mạng. Nhiều người cho rằng cách trang trí cổng này không đẹp mắt, thậm chí còn làm liên tưởng đến hình ảnh nhạy cảm.  

 

 

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