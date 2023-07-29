'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc'

Hậu trường 29/07/2023 10:48

Trước ngày lễ ăn hỏi diễn ra, trên trang cá nhân, "mẹ chồng" Quách thu Phương cũng có những lời nhắn nhủ đến "con dâu" Phương Oanh trước khi cô đi lấy chồng.

Trưa ngày 26/7, Shark Bình và Phương Oanh đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam. Buổi lễ diễn ra trang trọng theo đúng phong tục của người Việt Nam. Cặp vợ chồng tình tứ đan tay, trao nhau nụ hôn thắm thiết trong tiếng vỗ tay và sự ủng hộ của hai họ và bạn bè.

Sau đám hỏi rình rang, bên cạnh những lời chúc phúc thì cặp đôi cũng nhận về không ít lời mỉa mai, chê bai. Là một người bạn thân thiết với Phương Oanh, diễn viên Quách Thu Phương sẵn sàng lên tiếng bảo vệ "con dâu" giữa bàn tán của dư luận.

'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc' - Ảnh 1
Sau đám hỏi rình rang, bên cạnh những lời chúc phúc thì cặp đôi cũng nhận về không ít lời mỉa mai, chê bai

Nữ diễn viên bày tỏ quan điểm: "Xấu tốt đều là do suy nghĩ của chúng ta mà ra. Thiết nghĩ cho đi là nhận lại. Nhưng đáng buồn thay khi những đố kỵ, lòng ích kỷ lại luôn mong muốn người khác không được hạnh phúc như họ. Ác hơn nữa lại khẩu nghiệp vào ngày vui như thế này. Nghĩ mà thấy thương thay cho những con người chỉ biết đi tạo nghiệp mà không lo làm sao để mình có cuộc sống tốt hơn tạo phúc cho con cái.  

Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần biết sống thật tốt và thật trọn vẹn, vui vẻ trong 24h. Còn ngày mai mặt trời sẽ lại mọc và ánh sáng lại chiếu rọi đến lòng lành của những người thiện tâm. Chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. luôn vui vẻ và bình an nhé 2 bạn mà tôi yêu".

'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc' - Ảnh 2
 Là một người bạn thân thiết với Phương Oanh, diễn viên Quách Thu Phương sẵn sàng lên tiếng bảo vệ "con dâu" giữa bàn tán của dư luận

Trước ngày lễ ăn hỏi diễn ra, trên trang cá nhân, "mẹ chồng màn ảnh" Quách thu Phương cũng có những lời nhắn nhủ đến "con dâu" Phương Oanh trước khi cô đi lấy chồng. Diễn viên Quách Thu Phương nhận xét con dâu là người thẳng thắn và giỏi chịu đựng: "Nó là đứa khảng khái, thẳng thắn, mạnh mẽ, giỏi chịu đựng, luôn nghĩ cho người khác, lúc nào cũng biết cách làm cho người khác vui bằng tiếng cười và sự nhiệt huyết đầy năng lượng tích cực. Nhưng nó cũng rất yếu đuối, chịu sự tổn thương cũng không ít. 

Giờ đây bão giông cũng đã lùi xa, vết thương rồi sẽ lành. Màn đêm đã được vén lên bởi sự xuất hiện của ánh mặt trời. Đau khổ dẫu có nặng nề tới mấy cũng sẽ qua đi. Không có điều gì là mãi mãi. Chúc mừng "con dâu" của mẹ. Chúc mừng con đã ở trong vòng tay yêu thương của gia đình chồng thật sự ngoài đời".

'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc' - Ảnh 3
Diễn viên Quách Thu Phương nhận xét con dâu là người thẳng thắn và giỏi chịu đựng

Bên cạnh đó, diễn viên Quách Thu Phương cũng đã gửi lời cảm ơn tới bà Kim Hòa - mẹ ruột doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nữ diễn viên không khỏi xúc động khi chứng kiến mẹ đẻ Shark Bình dành tình cảm nồng ấm cho Phương Oanh.

"Cảm ơn "chị thông gia" đã dành cho "con dâu" em tình yêu thương thật nhiều. Nhìn thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu tâm đầu ý hợp thương nhau mà không thể không rơi nước mắt. Trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Ánh sáng luôn ở phía cuối con đường. Happy Ending" - diễn viên Quách Thu Phương viết. 

Dưới bài viết đầy xúc động và lời chia sẻ của "mẹ chồng màn ảnh", diễn viên Phương Oanh viết: "Cảm ơn "chị mẹ" xinh đẹp của em!". 

'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc' - Ảnh 4
Nữ diễn viên không khỏi xúc động khi chứng kiến mẹ đẻ Shark Bình dành tình cảm nồng ấm cho Phương Oanh

Trước đó, phát biểu trong buổi tiệc sau lễ ăn hỏi, chú rể doanh nhân Shark Bình cảm ơn người thân, bạn bè đã có mặt chúc mừng vợ chồng anh trong ngày trọng đại. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ví câu chuyện tình của mình như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính.

"Chúng tôi đến với nhau bắt nguồn từ tình cảm, tình yêu, đặc biệt là tình thân giữa hai đứa với gia đình, bố mẹ, con cái. Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, chúng tôi đã đi đến cái kết viên mãn. Thực sự là như phim. Một người làm kinh doanh, công nghệ như tôi thấy đây là trải nghiệm cực kỳ thú vị" - chú rể nói.

'Mẹ chồng' Phương Oanh đáp trả anti-fan cực gắt để bảo vệ con dâu: 'Lòng ích kỷ lại mong muốn người khác không được hạnh phúc' - Ảnh 5
Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) ví câu chuyện tình của mình như phim Hương vị tình thân do Phương Oanh đóng chính

Shark Bình mong cuộc hôn nhân của anh và vợ mới cưới sẽ mãi hạnh phúc. Nghe những lời phát biểu của chồng, Phương Oanh rớm nước mắt.

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Từ khóa:   shark bình phương oanh đám hỏi Phương oanh - Shark Bình

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