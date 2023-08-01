Phía Hoa hậu Ý Nhi và 2 á hậu lên tiếng sau khi bị mỉa mai 'ăn diện đi thăm bệnh nhân'

Hậu trường 01/08/2023 14:41

Đăng quang Miss World Vietnam 2023 chỉ hơn 1 tuần nhưng Hoa hậu Ý Nhi đã vướng không ít tranh cãi, còn bị lập nhóm anti với hơn 200.000 thành viên.

Những ngày vừa qua, Hoa hậu Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm trên khắp các diễn đàn sắc đẹp. Đăng quang Miss World Vietnam 2023 chỉ hơn 1 tuần nhưng người đẹp vướng không ít tranh cãi, còn bị lập nhóm anti với hơn 200.000 thành viên.

Cụ thể, vào ngày 1/8, hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi cùng 2 Á hậu Đào Hiền - Minh Kiên đến thăm hỏi bệnh nhân ở một bệnh viện tiếp tục khiến người đẹp nhận chỉ trích. Trong loạt ảnh lan truyền trên MXH, top 3 Miss World Vietnam 2023 đã đến một bệnh viện có thiết bị vật chất hiện đại, ân cần thăm hỏi bệnh nhân nằm phòng riêng, không gian như khách sạn khiến không ít người tranh cãi.

 

Phía Hoa hậu Ý Nhi và 2 á hậu lên tiếng sau khi bị mỉa mai 'ăn diện đi thăm bệnh nhân' - Ảnh 1Phía Hoa hậu Ý Nhi và 2 á hậu lên tiếng sau khi bị mỉa mai 'ăn diện đi thăm bệnh nhân' - Ảnh 2
Phía Sen Vàng cho biết bệnh viện này là nhà tài trợ của cuộc thi

 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, đại diện truyền thông của công ty quản lý của top 3 Miss World Vietnam 2023 giải thích: "Đó là bệnh viện tài trợ cho cuộc thi Miss World Vietnam 2023 nên theo hợp đồng thì sau đăng quang các bạn sẽ trở về có những hoạt động đồng hành. Top 3 đến đây ghé thăm văn phòng và ban giám đốc bệnh viện là chính nên mặc trang phục này là phù hợp, giống như ghé thăm văn phòng các nhãn hàng khác. Trong chương trình, các bạn sẽ được đưa đi tham quan tại những khu vực cho phép để tìm hiểu không gian, cơ sở vật chất của bệnh viện.

Bên cạnh đó, phía công ty xác nhận rằng chưa từng chia sẻ đây là hoạt động từ thiện mà đây là hoạt động của top 3 Miss World Vietnam 2023 theo lịch trình với nhà tài trợ. Vì thế, những thông tin trên MXH là không đúng sự thật.

Phía Hoa hậu Ý Nhi và 2 á hậu lên tiếng sau khi bị mỉa mai 'ăn diện đi thăm bệnh nhân' - Ảnh 3
Hoa hậu Ý Nhi trở thành tâm điểm chú ý sau đăng quang

Trước đó, Ý Nhi liên tục xuất hiện trong các buổi giao lưu với truyền thông sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và có nhiều phát ngôn tranh cãi như: "Các bạn đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, uống trà sữa... còn tôi đi thi hoa hậu"; "Kiều nữ với đại gia giống như gió tầng nào gặp mây tầng đó"; "Khi Ban giám khảo đã chọn tôi ở vị trí cao nhất, thì phải chứng tỏ tôi là một cô gái như thế nào thì họ mới đưa tôi đến vị trí đó"...

Dân mạng chỉ trích Ý Nhi về cách ứng xử thiếu tinh tế, chưa đủ tư duy và khả năng giao tiếp đúng chuẩn của một hoa hậu. Đến ngày 29/7, Ý Nhi xuất hiện trên livestream, thừa nhận thiếu chín chắn và xin lỗi khán giả vì những phát ngôn "thiếu chính xác". 

"Tôi không nghĩ rằng mình là một hoa hậu lại có những lời nói không chính xác. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có những lời nói phù hợp để mọi người có cái nhìn tốt hơn về mình", hoa hậu cho biết.

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'?

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'?

Dù đã liên tục xin lỗi và thừa nhận sai lầm của bản thân song bên dưới bài đăng này xuất hiện hàng ngàn bình luận có cùng nội dung "tước bỏ danh hiệu của Ý Nhi". 

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