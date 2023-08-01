Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'?

Hậu trường 01/08/2023 09:55

Dù đã liên tục xin lỗi và thừa nhận sai lầm của bản thân song bên dưới bài đăng này xuất hiện hàng ngàn bình luận có cùng nội dung "tước bỏ danh hiệu của Ý Nhi". 

Những ngày qua, sau khi đăng quang mới hơn 1 tuần, hoa hậu Ý Nhi - tân Miss World Vietnam 2023 đã vướng vào không ít lùm xùm do những chia sẻ của cô trên truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'? - Ảnh 1
Sau khi đăng quang, người đẹp Bình Định liên tục có nhiều phát ngôn vạ miệng

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Sau loạt phát ngôn vạ miệng, Ý Nhi đã nhận về cơn mưa chỉ trích từ CĐM và liên tục phải lên tiếng xin lỗi.. Ngày 29/7 nàng hậu xuất hiện cùng bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC Miss World Vietnam 2023 trong livestream. Tại đây, mỹ nhân đến từ Bình Định đã bật khóc xin lỗi và hứa sẽ chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói trước công chúng. Ngay sau đó, cô lên đường thực hiện các hoạt động thiện nguyện sau đăng quang.

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'? - Ảnh 2
Người đẹp và bà Phạm Kim Dung livestream xin lỗi

Chiều 31/7, Ý Nhi một lần nữa công khai xin lỗi người hâm mộ và "mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình".

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'? - Ảnh 3
Bài đăng vẫn nhận về bão phẫn nộ từ CĐM

Dù vậy, lời xin lỗi này bị cư dân mạng thả phẫn nộ rất nhiều. CĐM phát hiện cô nàng liên tục xưng "hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi" hay "hoa hậu Ý Nhi". Nhiều người nhận định bài đăng chưa đủ thành ý, vẫn tự mãn về ngôi vị. 

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'? - Ảnh 4
 Bình luận của CĐM

Dù đã liên tục xin lỗi và thừa nhận sai lầm của bản thân song bên dưới bài đăng này xuất hiện hàng ngàn bình luận có cùng nội dung "tước bỏ danh hiệu của Ý Nhi". 

Trước đó, bà Phạm Kim Dung cũng đã lên tiếng về lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi của hoa hậu Ý Nhi và nói về yêu cầu tước bỏ danh hiệu của Ý Nhi: "Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của hoa Hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ.

Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi.

Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình".

Tâm thư xin lỗi của Ý Nhi chưa đủ chân thành, vẫn tự mãn về danh hiệu, CĐM kiên quyết đòi 'tước bỏ vương miện hoa hậu'? - Ảnh 5
Ý Nhi vẫn nhận về bão chỉ trích dù đã lên tiếng xin lỗi

Hiện tại, trước loạt yêu cầu đòi "tước bỏ danh hiệu" phía BTC Miss World Vietnam 2023 vẫn chưa có thêm động thái mới.

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