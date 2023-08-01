NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...'

Hậu trường 01/08/2023 09:09

Câu thoại của NSƯT Thành Lộc khiến khán giả vô cùng thích thú vì độ bắt trend siêu đỉnh.

Tối 31/7, một đoạn video ngắn quay trích đoạn vở kịch Ngày xửa ngày xưa - Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai có NSƯT Thành Lộc trong ác tiên Mắc Ma có những câu thoại liên quan đến phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi.

NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...' - Ảnh 1
Vai diễn của NS Thành Lộc

Cụ thể, nhân vật của NSƯT Thành Lộc xuất hiện chia sẻ: "Em chợt nghĩ trong khi các bạn đồng trang lứa bận đi uống trà sữa, thì em lại đi thử hài. Em thấy mình trưởng thành hơn các bạn. Trong khi các bạn vừa đi học vừa đi làm, em bây giờ lại làm mẹ thiên hạ". 

NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...' - Ảnh 2
Câu thoại của nam NS khiến nhiều người thích thú

Đông đảo khán giả theo dõi liền bật cười, vỗ tay tán thưởng vì lời thoại duyên dáng của NSƯT Thành Lộc. Bởi lẽ những ngày qua, tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam Ý Nhi có những phát biểu gây tranh cãi về bạn bè đồng trang lứa, liên quan đến những "cốc trà sữa".

Theo đó, trong 1 bài phỏng vấn với báo chí, khi được hỏi về giới trẻ hiện nay, cô cho hay: "Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Khi các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi".

NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...' - Ảnh 3
Sau khi đăng quang, Ý Nhi có nhiều phát ngôn bị dân tình chỉ trích

Câu nói của Ý Nhi đã khiến dân tình vô cùng bức xúc và cho rằng người đẹp gốc Bình Định "kém duyên" khi quá đề cao bản thân sau khi có được ngôi vị hoa hậu.

Vì những chi sẻ "vạ miệng" của mình, mà Ý Nhi đã phải lên tiếng xin lỗi tới 2 lần - trong livestream cùng bà trùm hoa hậu và "tâm thư" tối ngày hôm qua. 

Cụ thể, trên trang cá nhân, hoa hậu Ý Nhi xin lỗi dư luận sau nhiều phát ngôn gây bão trước đó.

Người đẹp Bình Định bày tỏ: "Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. 

NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hoa-hau-y-nhi.topic'>Hoa hậu Ý Nhi</a> lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...' - Ảnh 4
Người đẹp đã lên tiếng xin lỗi dư luận

Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/7/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai.

Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam".

Hoa hậu Ý Nhi nói thêm: "Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng".

HOT: Hoa hậu Ý Nhi viết 'tâm thư' xin lỗi lần 2, xoa dịu dư luận bằng lời hứa 'không làm fan hâm mộ thất vọng'

HOT: Hoa hậu Ý Nhi viết 'tâm thư' xin lỗi lần 2, xoa dịu dư luận bằng lời hứa 'không làm fan hâm mộ thất vọng'

Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa lên tiếng chính thức xin lỗi khán giả. Người đẹp Bình Định tự hứa sẽ không bao làm fan hâm mộ sắc đẹp thất vọng.

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Từ khóa:   Ý Nhi Hoa hậu Ý Nhi NS Thành Lộc

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