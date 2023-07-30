Hậu livestream 'nức nở' vì loạt phát ngôn 'vạ miệng', hoa hậu Ý Nhi đi làm từ thiện ngay trong đêm, nói 1 câu ghi điểm

Tối 29/7, sau livestream xin lỗi vì loạt phát ngôn ồn ào trên khắp cõi mạng những ngày qua, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng, quần đen để đi từ thiện. Trong đoạnh clip được 1 người trong ekip đăng tải trên TikTok cho thấy Ý Nhi giản dị khác hẳn với diện mạo khi đi Media Tour trước đó.

Với hành động ý nghĩa này, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời sắn sàng khoan dung cho những phát biểu của Ý Nhi trước đó. Ai cũng hy vọng sắp tới, Ý Nhi có thể cẩn trọng hơn trong lời nói để tránh làm dậy sóng dư luận.

Đồng thời, người đẹp sinh năm 2002 còn nhắn nhủ đến khán giả: "Nhi sẽ lắng nghe và tiếp thu tất cả những góp ý của mọi người. Trong tương lai, Nhi sẽ nỗ lực hơn để lan tỏa nhiều điều nhân ái đến nhiều người hơn nữa".

Từ sau khi đăng quang, ngừoi đẹp liên tục vướng ồn ào vì các phát ngôn trước truyền thông

Kể từ sau khi đăng quang, tân Miss World Ý Nhi bận rộn với chiến dịch truyền thông. Cũng từ đây, hàng loạt ồn ào liên quan đến những phát ngôn của cô nàng xuất hiện.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Hiện, Ý Nhi vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Giữa lúc sự việc bị đẩy lên cao trào với hàng loạt ý kiến phẫn nộ, chỉ trích, tối ngày hôm qua (29/7), Ý Nhi và "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã livestream để giải thích và xin lỗi khán giả.

Người đẹp gốc Bình Định khóc nức nở, xin lỗi khán giả

Bản thân người đẹp thừa nhận sai sót của bản thân, phát biểu gây hiểu lầm: "Em vừa đăng quang được vài ngày nên suy nghĩ chưa chín chắn, không có kinh nghiệm diễn tả cảm xúc qua lời nói. Giống như chị Dung có nhận xét em là trả lời dài dòng, lan man. Ý đầu tiên của em luôn đúng nhưng sau đó em bị nói nhiều, làm nội dung không còn chính xác".