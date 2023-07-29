Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, tân Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi tự tin bản thân trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, để có thể trở thành tấm gương tốt trong cương vị mới.
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Hoa hậu Thế giới Việt Nam Ý Nhi mới đây đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện đăng quang ngôi vị cao nhất của mình.
Nàng hậu cho biết: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian để ngủ, chơi, uống trà sữa, đi cà phê cùng mọi người thì tôi đã tham gia cuộc thi hoa hậu, trưởng thành hơn. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".
Chia sẻ này của người đẹp đến từ Bình Định đã ngay lập tức khiến dân tình tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu vẫn chưa có cách diễn đạt hợp lý, dẫn đến có những lời nói có phần kém tinh tế và chưa phù hợp với vị trí là một Hoa hậu. Ngoài ra, một số netizen còn nhận định Ý Nhi đang quá tự tin và thiếu chuẩn mực khi trả lời báo chí. Ở một số nền tảng MXH, CĐM còn để lại nhiều bình luận chỉ trích phát ngôn này của Ý Nhi.
Trước đó, Ý Nhi cũng gây sốc khi nói về bạn trai:" Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình.
Sinh năm 2002, Huỳnh Trần Ý Nhi, quê Bình Định, hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1m75, với số đo ba vòng lần lượt là 79 - 59 - 89 cm. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có hơn một năm rèn luyện, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World 2024.