Sau khi đăng quang, Ý Nhi gây chú ý khi không ngần ngại công khai bạn trai ngay trên sóng truyền hình. Mới đây, cô tiếp tục gây xôn xao khi có phát ngôn về bạn trai.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa kết thúc, người đăng quang ngôi vị năm nay là Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, quê Bình Định. Đáng chú ý, sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm 6 năm với bạn trai Nguyễn Anh Kiệt khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, câu chuyện của cô đã trở thành chủ đề tranh cãi trên cõi mạng. Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Mới đây, Hoa hậu Ý Nhi đã có những chia sẻ về bạn trai trong một buổi giao lưu. Cụ thể, cô nhận được câu hỏi bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?

Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". Cô nói thêm: "Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi. Chứ không phải vì tôi mong muốn mà bạn trai làm điều đó, nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai. Bạn là người bình thường thôi, mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi".

Nàng hậu gây chú ý khi công khai bạn trai ngay sau khi đăng quang. Ngay sau đó, chia sẻ này của Ý Nhi gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích Hoa hậu Ý Nhi đang đề cao bản thân, ''đòi hỏi'' người yêu phải thay đổi vì mình: "Làm hoa hậu thôi mà làm quá không? Bắt người ta phải thay đổi. Thay đổi để xứng tầm hay gì? Tự nhiên có ác cảm"; "Câu trả lời làm bao người thất vọng"; "Thay đổi gì? Tức là giờ em có danh xưng rồi nên bạn trai cũng phải trở thành nam vương, có danh hiệu hay nhiều tiền hơn? Hoa hậu mà trả lời chán quá vậy"... Cuộc tình giữa Ý Nhi và Nguyễn Anh Kiệt đến nay kéo dài 6 năm. Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Ý Nhi và cho rằng hoa hậu dùng sai từ, không đáng bị chỉ trích như vậy. Tối 22/7/2023, chung kết cuộc thi Miss World VietNam 2023 đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn. Người đẹp xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu là Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Phát ngôn mới của cô gây nhiều tranh cãi. Trong buổi gặp gỡ báo chí ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm 6 năm và khẳng định: "Mối tình của em kéo dài được 6 năm chứng tỏ rằng cả hai đã có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi em đến với cuộc thi, người yêu đã hoàn toàn ủng hộ để em có thể tỏa sáng, toàn tâm vào cuộc thi. Sau khi đăng quang, chắc hẳn em sẽ có những hoạt động, lịch trình dày đặc nhưng em tin rằng bạn trai sẽ hiểu cho em. Vì em còn một sứ mệnh, một nhiệm vụ cao cả hơn. Em cần hướng tới cộng đồng nhiều hơn". Được biết, bạn trai là người luôn ủng hộ, hỗ trợ nàng hậu suốt thời gian thi. Sau khi Ý Nhi phát biểu, "bà trùm" Hoa hậu Kim Dung còn chủ động mời bạn trai của Ý Nhi đứng lên chào quan khách, khán giả. Đây là lần hiếm hoi một Hoa hậu Việt Nam lập tức công khai bạn trai ngay sau khi đăng quang. Điều này khiến khán giả và cư dân mạng rất quan tâm. Mặc dù còn một số ý kiến trái chiều, tuy nhiên đa phần cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng tới cặp đôi vì đã có tình yêu đẹp và còn thêm cột mốc thú vị trong hành trình 6 năm yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-tranh-cai-nay-lua-sau-phat-ngon-moi-cua-hoa-hau-y-nhi-ban-trai-phai-thay-oi-e-theo-kip-toi-605675.html