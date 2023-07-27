Liên tục bị chế giễu, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi có động thái khoá trang cá nhân gây chú ý!

Hậu trường 27/07/2023 06:54

Bạn trai của Ý Nhi - Nguyễn Anh Kiệt khiến netizen xôn xao khi bất ngờ khóa trang mạng xã hội cá nhân.

Ngày 22/7 vừa qua, cuộc thi Miss World Vietnam 2023 đã tìm ra người đẹp lên đăng quang ngôi vị Hoa hậu là Huỳnh Trần Ý Nhi. Tại buổi họp báo ngay sau đêm đăng quang, Hoa hậu GenZ cũng gây chú ý khi thẳng thắn công khai chuyện tình cảm với bạn trai. Chỉ trong chớp mắt, danh tính của chàng trai được nhắc đến nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Liên tục bị chế giễu, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi có động thái khoá trang cá nhân gây chú ý! - Ảnh 1
 Tại buổi họp báo ngay sau đêm đăng quang, Hoa hậu GenZ cũng gây chú ý khi thẳng thắn công khai chuyện tình cảm với bạn trai.

Theo tiết lộ của người đẹp quê Bình Định, người yêu cô tên Anh Kiệt, đang học tại Trường đại học Kiến trúc TP.HCM. Bạn trai cũng là mối tình đầu, cả hai trải qua 6 năm gắn bó nên luôn thấu hiểu, cảm thông cho nhau.

Anh Kiệt cũng là người động viên, hỗ trợ cho Ý Nhi trong giai đoạn cô dự thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau đăng quang, người đẹp quê Bình Định cho rằng sẽ không có nhiều thời gian dành cho bạn trai như trước, song cô tin Anh Kiệt sẽ thông cảm cho mình.

Liên tục bị chế giễu, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi có động thái khoá trang cá nhân gây chú ý! - Ảnh 2
Theo người đẹp tiết lộ, bạn trai là mối tình đầu, cả hai trải qua 6 năm gắn bó nên luôn thấu hiểu, cảm thông cho nhau

Thông tin này ngay khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người để lại bình luận ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của tân hoa hậu và mong cả hai tiếp tục đồng hành trong tương lai. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, có không ít ý kiến trái chiều, thậm chí có người còn buông lời kém duyên, chế giễu người yêu của tân hoa hậu.

Cụ thể, một tài khoản bình luận: “Tuy có bạn gái hoa hậu nhưng anh ấy không hề cười. Vì anh ấy biết tương lai sắp mất nhau rồi”. Người xem khác chia sẻ: “Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em”. Một cư dân mạng chia sẻ: “Thành người nổi tiếng rồi chuẩn bị chia tay người yêu ấy mà”. “Rồi đã nói chia tay từ đêm qua chưa anh”, một tài khoản bình luận. “Rồi cũng chia tay sớm thôi, hào quang trước mắt sẽ thay đổi em”, người xem khác viết.

Liên tục bị chế giễu, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi có động thái khoá trang cá nhân gây chú ý! - Ảnh 3
Mới đây nhất, đông đảo người hâm mộ cặp đôi phát hiện bạn trai Ý Nhi đã bất ngờ khóa trang mạng xã hội cá nhân

Trước nhiều bình luận soi mói, mới đây nhất, đông đảo người hâm mộ cặp đôi phát hiện bạn trai Ý Nhi đã bất ngờ khóa trang mạng xã hội cá nhân. Động thái này khiến nhiều người cho rằng do Anh Kiệt không muốn bị soi mói, chê bai chế giễu vì ngoại hình chẳng xứng với người yêu, thế nên anh quyết định hạn chế tương tác bằng cách khóa Facebook.

Liên tục bị chế giễu, bạn trai tân Hoa hậu Ý Nhi có động thái khoá trang cá nhân gây chú ý! - Ảnh 4
Động thái này khiến nhiều người cho rằng do Anh Kiệt không muốn bị soi mói, chê bai chế giễu vì ngoại hình chẳng xứng với người yêu, thế nên anh quyết định hạn chế tương tác bằng cách khóa Facebook

Chia sẻ về câu chuyện này, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh cho rằng việc buông lời xúc phạm đối với bất kỳ ai khi chưa hiểu rõ câu chuyện của họ là điều không nên. Người đẹp 9X nói thêm: “Sự quan tâm của dư luận là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi thấy cả hai bạn đều rất bản lĩnh và chân thành, đó là điều quan trọng nhất và cũng là động lực để hai bạn tiếp tục đồng hành và che chở cho nhau trong tương lai”.

Với Phương Anh, cô ngưỡng mộ chuyện tình 6 năm của Hoa hậu Ý Nhi và mong đàn em luôn trọn vẹn với tình cảm của mình. Á hậu Việt Nam 2020 bày tỏ thêm: “Tôi mong cộng đồng mạng sẽ tiếp tục ủng hộ Ý Nhi trên hành trình đương nhiệm, tập trung vào những đóng góp của bạn cho cộng đồng và xã hội”.

Trước đó, bà Phạm Kim Dung cũng bày tỏ sự cảm kích trước chuyện tình của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai: “Chúng tôi trân trọng tình yêu của các bạn nhưng tôi tin với ý chí và quyết tâm của Ý Nhi, bạn sẽ phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và công việc”.

Điểm chung của các Hoa hậu Quốc tế khi diện áo dài truyền thống Việt Nam

Điểm chung của các Hoa hậu Quốc tế khi diện áo dài truyền thống Việt Nam

Đó là việc họ luôn chọn những thiết kế đơn giản, mang tính truyền thống.

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