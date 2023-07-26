Hoa hậu Bảo Ngọc 'oằn mình' chiến đấu với ung thư: Hành trình vượt bạo bệnh đầy đau đớn với 16 lần hóa trị

Hậu trường 26/07/2023 13:25

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Trần Bảo Ngọc khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại biến cố mắc ung thư và tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình.

Trần Bảo Ngọc sinh năm 1978. Cô sở hữu chiều cao 1m76. Năm 1995, cô giành giải nhất người mẫu Việt trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu thời trang toàn quốc. Trong một thời gian dài, siêu mẫu này luôn xuất hiện trên sàn catwalk cùng với những người mẫu thế hệ vàng như Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng, Thúy Hạnh... Năm 2000, Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Hoa hậu Bảo Ngọc 'oằn mình' chiến đấu với ung thư: Hành trình vượt bạo bệnh đầy đau đớn với 16 lần hóa trị - Ảnh 1
Hoa hậu Bảo Ngọc

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2001, cô bất ngờ lên xe hoa. Chồng của người đẹp không phải đại gia mà là một luật sư hơn cô 11 tuổi. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2000 không tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật mà rời Sài Gòn về sống hẳn ở Hà Nội, chấp nhận từ bỏ hào quang của sự nổi tiếng.

Hoa hậu Bảo Ngọc 'oằn mình' chiến đấu với ung thư: Hành trình vượt bạo bệnh đầy đau đớn với 16 lần hóa trị - Ảnh 2
Nàng hậu và ông xã

Mới đây, xuất hiện trong chương trình Lời tự sự lên sóng trên VTV3, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh khiến nhiều người xúc động khi nhắc lại biến cố mắc ung thư và tiết lộ về cuộc sống hiện tại của mình.

Theo đó, đầu năm 2022, cô vô tình phát hiện một khối u ở ngực trái. Sau khi đi kiểm tra, người đẹp sinh năm 1978 nhận kết quả u ác tính. Khi đó, cô chuẩn bị về thể chất lẫn tinh thần để đối diện với căn bệnh quái ác này. 

Hoa hậu Bảo Ngọc 'oằn mình' chiến đấu với ung thư: Hành trình vượt bạo bệnh đầy đau đớn với 16 lần hóa trị - Ảnh 3
Người đẹp mạnh mẽ chống chọi với bệnh tật 

Trần Bảo Ngọc kể: “Trong quá trình điều trị, gần như chỉ có tôi và chồng bên cạnh nhau. Lúc đó cha mẹ tôi đã lớn tuổi, con cái thì còn quá nhỏ. Tôi không muốn vấn đề của mình trở thành nỗi lo âu cho mọi người. Bác sĩ đã lên một phác đồ điều trị. Tôi phải trải qua 16 lần hóa trị, sau đó đến quá trình hồi phục. Tôi phải duy trì thuốc trong vòng 10 năm".

Sau khoảng thời gian điều trị bệnh ung thư và có những chuyển biến tích cực, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm quyết định công khai với báo chí để truyền cảm hứng cho mọi người. “Con người ta phải tỉnh táo để bước qua những lo lắng trong giai đoạn này", Trần Bảo Ngọc trải lòng.

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