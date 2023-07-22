Người đẹp Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với phần ứng xử xuất sắc 'áp lực tạo kim cương'

Hậu trường 22/07/2023 23:39

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22/7 tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vượt qua 39 người đẹp, Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023.

Sau khi trải qua các phần thi, Top 5 gương mặt nổi trội nhất -Huỳnh Minh Kiên - Trần Thị Thoa Thương - Huỳnh Trần Ý Nhi - Đào Thị Hiền - Bùi Khánh Linh đã bước vào phần thi Ứng xử tại đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023.

Người đẹp Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với phần ứng xử xuất sắc 'áp lực tạo kim cương' - Ảnh 1
Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

Với câu hỏi về áp lực bản thân, Huỳnh Trần Ý Nhi chia sẻ dù sinh ra trong thời bình, cô cũng có áp lực của riêng mình. Đó là việc bị so sánh với "con nhà người ta". Cách để Ý Nhi vượt qua áp lực là nhìn vào điểm mạnh của bản thân, không cần phải so sánh với bất cứ ai. Cô tâm đắc với câu nói "Áp lực tạo nên kim cương".

Người đẹp Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với phần ứng xử xuất sắc 'áp lực tạo kim cương' - Ảnh 2
Người đẹp có phần thi ứng xử xuất sắc

 

Theo cô, từ áp lực tạo ra động lực phát triển, tạo ra các giá trị riêng, thay vì chìm sâu trong tự ti và chỉ là "bùn đất" tầm thường. Phần thi ứng xử xuất sắc với những luận điểm chắc chắn, thông minh đã góp phần giúp người đẹp đến từ Bình Định chiến thắng vương miện, trở thành tân hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Đào Thị Hiền, Á hậu 2 gọi tên Huỳnh Minh Kiên. 

Trước khi trở thành tân Hoa hậu, người đẹp đã xuất sắc đoạt giải Người đẹp Thời trang (lọt thẳng top 20 chung cuộc), top 5 Người đẹp Biển, top 16 Người đẹp Nhân ái.

Người đẹp Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với phần ứng xử xuất sắc 'áp lực tạo kim cương' - Ảnh 3
Người đẹp có chiều cao và số đo hình thể ấn tượng

Ý Nhi sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng: 79-59-89cm, hiện cô đang là sinh viên ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP HCM).

Trước khi đến với Miss World VietNam, Ý Nhi đã nổi bật với thành tích Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022 và Đại sứ AIESEC 2022.

Người đẹp Bình Định Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với phần ứng xử xuất sắc 'áp lực tạo kim cương' - Ảnh 4
Nhan sắc chuẩn Miss World của Ý Nhi

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Ý Nhi được đánh giá là có kỹ năng trình diễn, phong thái, lối giao tiếp, ứng xử và khả năng nói tiếng Anh được đánh giá hoàn thiện.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi

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