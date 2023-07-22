Đang sống hạnh phúc, ái nữ nhà Khánh Đơn bất ngờ khuyên bố đừng bỏ mẹ: CĐM tá hoả 'chuyện gì đây'?

Khi nghe những lời dặn dò của con gái, Khánh Đơn vô cùng bất ngờ, những cũng dành lời khen khi con còn bé mà đã hiểu chuyện.

Mới đây, nam ca sĩ Khánh Đơn vừa có bài đăng khoe ảnh cô con gái rượu trên trang cá nhân. Song song với đó, anh còn tiết lộ chuyện ái nữ khuyên bố đừng bố mẹ đừng "bỏ nhau" khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Cụ thể trong bài viết, Khánh Đơn kể: "Con gái ngồi kế rồi chợt nói: 'Dù thế nào thì bố đừng bỏ mẹ nhé, mất công mẹ đi lấy người khác thì tội người ta'. Con gái rượu mới còn bé mà hiểu chuyện ghê".

Ái nữ nhà Khánh Đơn Dòng chia sẻ của Khánh Đơn thu hút sự chú ý của CĐM. Ai nấy đều không khỏi thích thú trước độ “hiểu chuyện” của con gái nam ca sĩ, đồng thời cũng bật cười vì độ hài hước của nam ca sĩ khi dám mượn lời con gái để "bật lại nóc nhà". Cặp đôi về chung một nhà đến nay đã hơn 4 năm Khánh Đơn tên đầy đủ là Nguyễn Khánh Đơn, sinh năm 1987 ở TP.HCM. Anh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tôi là tôi, Phố kỷ niệm, Thiên đường của tôi, Đứt từng đoạn ruột,....Được biết, giọng ca sinh năm 1987 và bà xã Huỳnh Như chính thức đăng ký kết hôn về chung một nhà vào tháng 12/2018. Đến năm 2019, cả hai hạnh phúc chào đón cô công chúa đầu lòng. Đến tháng 3/2023, gia đình nam ca sĩ lại vui mừng đón thêm một bé trai kháu khỉnh.

Khánh Đơn mừng vì bà xã là người biết vun vén cho gia đình Từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, Khánh Đơn từng tiết lộ rằng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên vợ và các con ngoan ngoãn. Khánh Đơn khẳng định vợ anh luôn thấu hiểu và không lo lắng về cuộc sống trong quá khứ của anh. Bên cạnh đó, anh cũng thừa nhận rằng mình đã thay đổi khá nhiều, biết vun vén cho gia đình và chú tâm vào sự nghiệp hơn.

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