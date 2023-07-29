'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi'

Hậu trường 29/07/2023 07:01

Mới đây, trong một buổi giao lưu, Hoa hậu Ý Nhi có những chia sẻ bất ngờ về chuyện tình cảm khi nhận được câu hỏi: Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?

Ngôi vị Hoa hậu của Miss World Việt Nam 2023 đã được trao cho Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002, quê Bình Định. Đáng chú ý, ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm 6 năm với bạn trai Nguyễn Anh Kiệt khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Cô cho biết bạn trai là mối tình đầu.

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' - Ảnh 1
Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi đã thẳng thắn công khai chuyện tình cảm 6 năm với bạn trai Nguyễn Anh Kiệt khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ

Hoa hậu Ý Nhi khẳng định: "Mối tình của em kéo dài được 6 năm chứng tỏ cả hai đã có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi em đến với cuộc thi, người yêu đã hoàn toàn ủng hộ để em có thể tỏa sáng, toàn tâm vào cuộc thi. Sau khi đăng quang, chắc hẳn em sẽ có những hoạt động, lịch trình dày đặc nhưng em tin rằng bạn trai sẽ hiểu cho em. Vì em còn một sứ mệnh, một nhiệm vụ cao cả hơn. Em cần hướng tới cộng đồng nhiều hơn". Từ đó, bên cạnh những lời động viên ủng hộ, ngưỡng mộ thì cặp đôi trẻ này cũng nhận về không ít bình luận tiêu cực, mỉa mai.

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' - Ảnh 2
Hoa hậu Ý Nhi khẳng định: "Mối tình của em kéo dài được 6 năm chứng tỏ cả hai đã có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau"

Mới đây, trong một buổi giao lưu, Hoa hậu Ý Nhi có những chia sẻ bất ngờ về chuyện tình cảm khi nhận được câu hỏi: Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không? Cụ thể, Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Cô nói thêm: "Tôi nghĩ rằng tình yêu sẽ là động lực để bạn trai thay đổi vì tôi. Chứ không phải vì tôi mong muốn mà bạn trai làm điều đó, nếu bạn trai ít hoặc không thay đổi thì tôi vẫn sẽ ủng hộ và tôn trọng bạn. Tôi nghĩ đây là một vấn đề mà mọi người quan tâm nên hy vọng mọi người đừng đặt nặng lên bạn trai. Bạn là người bình thường thôi, mọi người hãy đặt sự chú ý vào tôi".

Ngay sau đó, quan điểm của Ý Nhi gây làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích Hoa hậu Ý Nhi đang đề cao bản thân, ''đòi hỏi'' người yêu phải thay đổi vì mình, thậm chí có người còn bảo rằng đây là câu trả lời gây thất vọng.

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' - Ảnh 3
Mới đây, trong một buổi giao lưu, Hoa hậu Ý Nhi có những chia sẻ bất ngờ về chuyện tình cảm khi nhận được câu hỏi: Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?

Trước làn sóng tranh cãi, đại diện công ty quản lý của Hoa hậu Ý Nhi là bà Phạm Kim Dung phải chính thức lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, bà cho biết, mọi người nên tạm quên mối tình học trò này mà tập trung vào những việc đương kim Hoa hậu đã, đang và sẽ làm trong thời gian đương nhiệm của mình. Bà nói:

"Tôi nghĩ mọi người đang quan tâm đến mối tình giữa Ý Nhi và bạn trai vì mối tình học trò ấy khá dễ thương. Tuy nhiên, tôi nghĩ Ý Nhi chỉ nên chia sẻ nhiêu đó thôi để tôn trọng sự riêng tư cũng như cuộc sống cá nhân cho cả hai. Còn lại, mọi người nên tập trung những việc Hoa hậu Ý Nhi đã, đang và sẽ làm để xây dựng hình ảnh của mình trong mắt công chúng được hoàn hảo hơn với tư cách là Miss World Vietnam 2023. Thế nên, tôi mong mọi người hãy tạm quên bạn Anh Kiệt đi. 

Hãy nhớ đến Ý Nhi thôi, vì bạn còn hành trình rất dài, không phải chỉ là 1 năm đương nhiệm mà bạn sẽ còn tham gia Miss World 2024 và nhiều sứ mệnh khác nữa. Hoa hậu Ý Nhi năm nay mới 21 tuổi, bạn còn một không gian rất dài và xa cho nên mọi người hãy đặt cho bạn nhiều thách thức, kì vọng hơn là việc quan tâm chuyện tình cảm của bạn với Anh Kiệt. Tuy nhiên, tôi vẫn chúc cho Ý Nhi và Anh Kiệt sẽ luôn hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên con đường hoạt động nghệ thuật của Ý Nhi và sự nghiệp kiến trúc của Anh Kiệt để cùng nhau tạo nên bản vẽ hoàn hảo cho cuộc sống"

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' - Ảnh 4
Trước làn sóng tranh cãi, đại diện công ty quản lý của Hoa hậu Ý Nhi là bà Phạm Kim Dung phải chính thức lên tiếng về vấn đề này

Trước đó, khi bạn gái phải nhận chỉ trích vì phát ngôn tranh cãi, Anh Kiệt đã lên tiếng bằng một hình ảnh cả 2 nắm chặt tay cùng dòng chia sẻ: "Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và yêu thương Nhi".

'Bà trùm Hoa hậu' Phạm Kim Dung lên tiếng 'giải vây' cho Ý Nhi sau phát ngôn gây tranh cãi 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' - Ảnh 5

Bạn trai Ý Nhi lên tiếng bênh vực

 

Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi': 'Bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực'

Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi': 'Bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực'

Trước một số bình luận tiêu cực, bạn trai Hoa hậu Ý Nhi có động thái lên tiếng bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn của nàng hậu.

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