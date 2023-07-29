Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn 'bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi': 'Bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực'

Trước một số bình luận tiêu cực, bạn trai Hoa hậu Ý Nhi có động thái lên tiếng bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn của nàng hậu.

Mới đây, tối 28/7, trên trang cá nhân, Nguyễn Anh Kiệt - bạn trai của Hoa hậu Ý Nhi - đã chính thức lên tiếng bảo vệ bạn gái trước những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng sau ồn ào phát ngôn "Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi" của nàng hậu. Cụ thể, Anh Kiệt đăng tải đoạn story: “Giữa tụi mình không đơn thuần là tình cảm như mới quen biết mà ở đó còn có thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Những gì mọi người xem được chỉ là một phần trong cuộc phỏng vấn, bản thân mình không hề có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người có cái nhìn khách quan và vẫn chọn yêu thương Nhi”. Trước một số bình luận tiêu cực, bạn trai Hoa hậu Ý Nhi có động thái lên tiếng bảo vệ bạn gái giữa ồn ào phát ngôn của nàng hậu

Trước đó, trong cuộc giao lưu với truyền thông sau đăng quang, chia sẻ của Hoa hậu Ý Nhi về bạn trai đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi Ý Nhi đăng quang hay không?". Hoa hậu Ý Nhi nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". Phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi vấp phải nhiều bình luận trái chiều từ dân mạng. Một số người chỉ trích Tân Hoa hậu, cho rằng cô "đòi hỏi quá nhiều", "tự đề cao bản thân, "có phần xem nhẹ bạn trai",... Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng Hoa hậu Ý Nhi không đáng bị chỉ trích như vậy bởi cô đăng quang chưa tròn 1 tuần, chưa có kinh nghiệm trả lời phỏng vấn, dễ gặp sơ suất về cách dùng từ. Nhiều khán giả khuyên cô nên rút kinh nghiệm trong những bài phỏng vấn sau.

Anh Kiệt cổ vũ Ý Nhi ở đêm chung kết Vốn chịu nhiều sức ép truyền thông khi bạn gái Ý Nhi công khai chuyện tình cảm ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Anh Kiệt đã xóa tất cả bài viết trên trang cá nhân để tránh ồn ào. Thế nên động thái lên tiếng công khai bảo vệ bạn gái của Anh Kiệt lần này đang nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Điều này cũng khiến những ai yêu thích cặp đôi phần nào yên tâm hơn và luôn ủng hộ, động viên Ý Nhi cùng bạn trai để cả hai vừa giữ được tình yêu đẹp, vừa theo đuổi được sự nghiệp cá nhân. Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Cô sinh năm 2002, quê Bình Định. Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ý Nhi là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm. Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt đều là mối tình đầu của nhau. Suốt cuộc thi của nàng hậu, Anh Kiệt luôn theo dõi và ủng hộ bạn gái hết mình Người yêu của Hoa hậu Ý Nhi là Nguyễn Anh Kiệt sinh năm 2002, hiện tại đang theo học tại trường Đại học Kiến Trúc. Cả 2 là bạn học và mối tình đầu thời học sinh ở quê nhà Hoài Ân, Bình Định. Tại họp báo sau đăng quang, khi được hỏi về tình yêu, người đẹp sinh năm 2002 thẳng thắn chia sẻ: "Bạn trai của tôi luôn thấu hiểu và ủng hộ tôi trong hành trình này. Dù rằng, sau khi tôi đăng quang, lịch trình sẽ khá dày đặc. Nhưng chắc chắn, anh ấy sẽ thông cảm cho tôi".

Dân mạng tranh cãi nảy lửa sau phát ngôn mới của Hoa hậu Ý Nhi: 'Bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi' Sau khi đăng quang, Ý Nhi gây chú ý khi không ngần ngại công khai bạn trai ngay trên sóng truyền hình. Mới đây, cô tiếp tục gây xôn xao khi có phát ngôn về bạn trai.

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