Thần đồng bơi lội Kim Sơn phản pháo phát ngôn của hoa hậu Ý Nhi, 'flex' tinh tế chuyện 'thi quốc tế'

Ngày 29/7, Hoa hậu Ý Nhi nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi phát ngôn về những người đồng trang lứa trong một cuộc phỏng vấn. Ngay sau đó, VĐV bơi lội quốc gia Nguyễn Hữu Kim Sơn đã lên tiếng phản pháo vô cùng gay gắt.

Sau phát ngôn về bạn trai gây tranh cãi, Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chia sẻ về những người đồng trang lứa trong một cuộc phỏng vấn. Cô nói: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". Từ sau khi đăng quang hoa hậu Ý Nhi có nhiều phát ngôn gây bão mạng Những chia sẻ của Miss World Vietnam 2023 ngay lập tức khiến dân tình tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng nàng hậu vẫn chưa có cách diễn đạt hợp lý, dẫn đến có những lời nói có phần kém tinh tế và chưa phù hợp với vị trí là một Hoa hậu.

Vận động viên bơi lội quốc gia - Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đăng tải một story trên trang cá nhân để đáp trả nàng hậu thu hút sự chú ý của dân tình. Bài đăng của VĐV Kim Sơn "Mình cũng đồng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi".

Được biết, Nguyễn Hữu Kim Sơn là gương mặt quen thuộc của đội tuyển bơi quốc gia Việt Nam, từng giành HCV SEA Games nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam ở tuổi 15 (kỳ SEA Games 2017 tại Malaysia). Kình ngư này cũng giành HCV các nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam 2 kỳ SEA Games 31 (Việt Nam) và 32 (Campuchia). Ở tuổi 21, Kim Sơn đã tham dự 4 kỳ SEA Games, giành 3 HCV và đại diện cho đất nước ở nhiều giải đấu quốc tế. Thần đồng bơi lội Nguyễn Hữu Kim Sơn Tại SEA Games vừa qua tổ chức ở Phnom Penh, Nguyễn Hữu Kim Sơn đã gặp vấn đề về thể trạng, khi tiết lộ bị chảy máu mũi rất nhiều trước giải. Tuy nhiên, anh và các đồng đội Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng vẫn xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV đồng đội. Nhờ những nỗ lực và thành tích đáng nể của mình, Kim Sơn được người hâm. mộ thể thao mệnh danh là "thần đồng bơi lội". Màn "Flex" phản phảo hoa hậu của Kim Sơn hiện đang gây được sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng ý với quan điểm của VĐV vì cho rằng rất nhiều bạn "đồng trang lứa" với Ý Nhi đã và đang thành công. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có hơn một năm rèn luyện, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World 2024 Sinh năm 2002, Huỳnh Trần Ý Nhi, quê Bình Định, hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1m75, với số đo ba vòng lần lượt là 79 - 59 - 89 cm. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có hơn một năm rèn luyện, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World 2024.

Phát ngôn về bạn trai chưa hạ nhiệt, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi: 'Trong khi các bạn uống trà sữa, em đã là hoa hậu' Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, tân Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi tự tin bản thân trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, để có thể trở thành tấm gương tốt trong cương vị mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-ong-boi-loi-kim-son-phan-phao-phat-ngon-cua-hoa-hau-y-nhi-flex-tinh-te-chuyen-thi-quoc-te-606031.html