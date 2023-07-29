Những lời chia sẻ gần đây khiến người đẹp nạp thêm lượng anti-fan khủng cho mình. Nhiều người cho rằng khi là người của công chúng, Hoa hậu Ý Nhi nên học cách ứng xử tinh tế hơn.

Chỉ sau 1 tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn bởi những phát ngôn được cho là "kém duyên" của mình. Cụ thể, mới đây nhất, trong một bài phỏng vấn, Hoa hậu Ý Nhi không ngần ngại khi nói rằng: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Chỉ sau 1 tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn bởi những phát ngôn được cho là "kém duyên" của mình Lời chia sẻ này khiến người đẹp lần nữa nạp thêm lượng anti-fan khủng cho mình. Nhiều người cho rằng khi là người của công chúng, Hoa hậu Ý Nhi nên học cách ứng xử tinh tế hơn, sử dụng câu từ phù hợp, tránh gây hiểu lầm. Bởi lẽ, những điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của nàng hậu trong mắt người hâm mộ.



Lời chia sẻ này khiến người đẹp lần nữa nạp thêm lượng anti-fan khủng cho mình Hiện tại, trên trang mạng xã hội, nhiều hội nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi cũng "mọc lên như nấm" với số lượng thành viên đang dần tăng lên đáng kể dù chỉ mới được lập ra ít ngày. Theo đó, các group lần lượt có tên là: "Anti Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi MWVN 2023" với 1.700 thành viên, "Hội Anti Hoa hậu Ý Nhi" với khoảng 4.600 thành viên. Các bài viết trong nhóm đang nhận được sự bình luận sôi nổi. Hiện tại, trên trang mạng xã hội, nhiều hội nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi cũng "mọc lên như nấm" với số lượng thành viên đang dần tăng lên đáng kể dù chỉ mới được lập ra ít ngày Không chỉ vậy, trước đó, khi được hỏi về bạn trai và mối tình kéo dài 6 năm của mình, Hoa hậu Ý Nhi cũng từng gây tranh cãi khi cho biết mong muốn bạn trai phải thay đổi để "theo kịp mình". Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân tôi mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Trước đó, khi được hỏi về bạn trai và mối tình kéo dài 6 năm của mình, Hoa hậu Ý Nhi cũng từng gây tranh cãi khi cho biết mong muốn bạn trai phải thay đổi để "theo kịp mình" Mặc dù sau đó, bạn trai và bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung đã đích thân lên tiếng bênh vực nàng hậu, song tình hình vẫn không mấy khả quan. Cư dân mạng vẫn bất bình trước những phát ngôn không mấy thiện cảm từ nàng hậu mới. Mặc dù sau đó, bạn trai và bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung đã đích thân lên tiếng bênh vực nàng hậu, song tình hình vẫn không mấy khả quan Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002), quê Bình Định, hiện đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu sở hữu chiều cao 1m75, với số đo ba vòng lần lượt là 79 - 59 - 89 cm. Hoa hậu Ý Nhi sẽ có hơn một năm rèn luyện, trau dồi các kỹ năng trước khi tham gia Miss World 2024.

Phát ngôn về bạn trai chưa hạ nhiệt, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi: 'Trong khi các bạn uống trà sữa, em đã là hoa hậu' Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, tân Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi tự tin bản thân trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, để có thể trở thành tấm gương tốt trong cương vị mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-sau-ang-quang-1-tuan-hoa-hau-y-nhi-gap-bien-lon-sau-loat-phat-ngon-gay-tranh-cai-606005.html