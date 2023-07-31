HOT: Hoa hậu Ý Nhi viết 'tâm thư' xin lỗi lần 2, xoa dịu dư luận bằng lời hứa 'không làm fan hâm mộ thất vọng'

Cụ thể, người đẹp Bình Định bày tỏ: "Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa.

Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người. Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam".

Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/7/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai.

Hoa hậu Ý Nhi nói thêm: "Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng".

Bình luận của CĐM bên dưới bài viết của hoa hậu Ý Nhi

Bên cạnh 1 số bình luận ủng hộ người đẹp vì biết nhận sai thì một bộ phận fan sắc đẹp vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi của nàng hậu gốc Bình Định và cho rằng cô đã thiếu cẩn trọng khi phát ngôn trên cương vị là 1 hoa hậu của cuộc thi nhan sắc lớn nhất nhì Việt Nam.

Cũng trong chiều nay, CEO của Công ty Sen Vàng - bà Phạm Kim Dung, cũng đã chính thức gửi lời xin lỗi sau lùm xùm phát ngôn của tân Hoa hậu Ý Nhi.

Bà Phạm Kim Dung đã lên tiếng xin lỗi vì lùm xùm của gà nhà

"Chúng tôi xin lỗi vì những phát ngôn chưa chuẩn của Hoa hậu Ý Nhi đã làm tổn thương nhiều bạn trẻ. Trong suốt những ngày qua, bản thân Ý Nhi đã có sự nhìn nhận lại và hiểu được những điều mình chưa hoàn thiện. Chúng tôi chân thành xin lỗi. Xin được cảm ơn vì đã góp ý và sẻ chia để Ý Nhi có cơ hội được hoàn thiện bản thân mình", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Trước đó, kể từ sau khi đăng quang, tân Miss World Ý Nhi bận rộn với chiến dịch truyền thông. Cũng từ đây, hàng loạt ồn ào liên quan đến những phát ngôn của cô nàng xuất hiện.

Ý Nhi vướng nhiều ồn ào sau đăng quang

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".