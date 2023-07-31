Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý'

Hậu trường 31/07/2023 09:00

Một số dân mạng đã gửi email đến Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, yêu cầu tước vương miện của Huỳnh Trần Ý Nhi vì cho rằng cô chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức".

Những ngày qua, sau khi đăng quang mới hơn 1 tuần, hoa hậu Ý Nhi - tân Miss World Vietnam 2023 đã vướng vào không ít lùm xùm do những chia sẻ của cô trên truyền thông.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình". 

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' - Ảnh 1
Hậu đăng quang, Ý Nhi nhiều lần 'vạ miệng' trước truyền thông 

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa. 

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình". 

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' - Ảnh 2
Người đẹp đã lên tiếng xin lỗi song vẫn bị anti-fan 'tẩy chay'

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi trong livestream cùng bà trùm hoa hậu Kim Dung, song loạt nhóm anti-fan của người đẹp Bình Định vẫn được lập ra "như nấm sau mưa" trên Facebook, số lượng thành viên cũng tăng lên không ngừng.

Thậm chí, trên một group anti-fan có hơn 140.000 thành viên, đông đảo người kêu gọi ban tổ chức nên tước vương miện hoa hậu của Ý Nhi, đồng thời hủy suất thi Miss World 2024. Họ cho rằng Ý Nhi còn nhiều hạn chế về ứng xử, tiếng Anh và đặc biệt với loạt ồn ào hiện tại sẽ không thể đại diện nước nhà chinh chiến quốc tế. 

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' - Ảnh 3
Một bộ phận cư dân mạng yêu cầu tước vương miện của Ý Nhi 

Trước những đề nghị này, phía đại diện truyền thông của Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã chính thức lên tiếng. Theo Dân Trí, BTC khẳng định đã nhận được các email liên quan đến sự việc của Ý Nhi. Phía công ty quản lý đang xử lý và sẽ đưa ra thông báo chính thức trong thời gian sớm nhất.

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' - Ảnh 4

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' - Ảnh 5
 Hiện, phí BTC vẫn đang xem xét và sẽ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002, quê ở Bình Định. Cô cao 1,75m, số đo 3 vòng 79-59-89cm, hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM.

Trước khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022.

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Hậu livestream 'nức nở' vì loạt phát ngôn 'vạ miệng', hoa hậu Ý Nhi đi làm từ thiện ngay trong đêm, nói 1 câu ghi điểm

Những ngày qua, sau khi đăng quang mới hơn 1tuần, hoa hậu Ý Nhi - tân Miss World Vietnam 2023 đã vướng vào không ít lùm xùm do những chia sẻ của cô trên truyền thông.

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