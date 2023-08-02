Một nữ ca sĩ bảo vệ Hoa hậu Ý Nhi trước nguy cơ bị tước vương miện: 'Giữa một rừng giả trân dám nói thật thì dũng cảm đấy'

Hậu trường 02/08/2023 11:31

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi trong thời gian qua.

Những ngày gần đây, Hoa hậu Ý Nhi đang đối diện với làn sóng phản đối vô cùng khủng khiếp từ phía cư dân mạng. Ý Nhi cũng trở thành tân Hoa hậu bị lập group anti nhanh nhất và có số lượng thành viên tăng với tốc độ chóng mặt.

Mới đây, trang cá nhân ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm về lùm xùm của Ý Nhi trong thời gian qua. Nữ ca sĩ viết: ''Trong khi bạn bè cùng trang lứa hùng hục làm hết việc này qua việc nọ thì Lệ đứng đây giữa trời mây bao la và khung cảnh diễm lệ này trong cái nóng hơn 40 độ C? Thông cảm cho em nó cao hứng tí xíu trong lúc đang chìm đắm trong hào quang, nói thế cũng có phần đúng chứ chả sai.

 

Tuy rằng không phải cô bé xinh đẹp nào ngoài kia cũng mong muốn làm hoa hậu. Bởi thực chất nó cũng chỉ là một beauty’s game thôi mà, nhưng ít ra cũng là mong ước của hàng triệu cô gái đang mơ mộng đổi đời. Giữa một rừng giả trân có một cô gái dám nói thật thì dũng cảm đấy, lại còn công khai bạn trai sau đăng quang nữa, đáng khen. Chỉ vì flex hơi ố dề chút xíu mà đòi tước vương miện thì có thấy nhỏ mọn quá không các bạn''.

Một nữ ca sĩ bảo vệ Hoa hậu Ý Nhi trước nguy cơ bị tước vương miện: 'Giữa một rừng giả trân dám nói thật thì dũng cảm đấy' - Ảnh 1
Ca sĩ Mỹ Lệ đăng tải bài viết bảo vệ Hoa hậu Ý Nhi

Những chia sẻ của ca sĩ Mỹ Lệ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cuộc sống của Ý Nhi được đông đảo khán giả quan tâm. Mới đây, Hoa hậu Ý Nhibất ngờ bị khán giả phản ứng với nhiều phát ngôn gây sốc.

Một nữ ca sĩ bảo vệ Hoa hậu Ý Nhi trước nguy cơ bị tước vương miện: 'Giữa một rừng giả trân dám nói thật thì dũng cảm đấy' - Ảnh 2
Hoa hậu Thế giới người Việt 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi liên tục gặp vạ miệng sau đăng quang

Trước đó, Hoa hậu Ý Nhi vừa có những chia sẻ trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi về những phát ngôn của mình. Theo đó, nàng hậu cho biết cô nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Theo Hoa hậu, những thiếu sót đó gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa.

"Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29/07/2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai.

Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người.

Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai. Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tất cả khán giả Việt Nam", nàng hậu nhắn nhủ. 

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Đăng quang Miss World Vietnam 2023 chỉ hơn 1 tuần nhưng Hoa hậu Ý Nhi đã vướng không ít tranh cãi, còn bị lập nhóm anti với hơn 200.000 thành viên.

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Từ khóa:   Hoa hậu Ý Nhi ca sĩ Mỹ Lệ sao Việt

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