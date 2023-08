Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao?

Hiện tại, sau nhiều ồn ào, Hương Giang đã tái xuất showbiz và trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng hạn chế những phát ngôn gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả đã đón nhận sự trở lại của Hương Giang.

Trước đó, siêu mẫu Xuân Lan cũng từng tiết lộ Hương Giang đã âm thầm chi 900 triệu đồng trong một phiên đấu giá để góp phần mua thêm nhiều thiết bị y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng. Điều này phần nào khiến công chúng có cái nhìn tích cực hơn đến Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

Trong hơn 2 năm qua, Hương Giang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tập trung sản xuất các chương trình thực tế kết hợp với Dược sĩ Tiến. Sau The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, cô tiếp tục gây chú ý với vai trò 1 trong 4 huấn luyện viên ở chương trình The New Mentor.

Về chuyện tình cảm, Hương Giang xác nhận đã chia tay Matt Liu vào tháng 8/2022. Có thể cho rằng sau khoảng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách thì đến hiện tại Hương Giang đang trong quá trình lấy lại thiện cảm đối với người hâm mộ.