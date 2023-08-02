Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao?

Hậu trường 02/08/2023 09:14

Hiện tại, sau nhiều ồn ào, nàng hậu đã tái xuất showbiz và trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng hạn chế những phát ngôn gây tranh cãi.

Hồi tháng 10/2020, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ bị gọi tên trên hàng loạt các diễn đàn mạng xã hội vì cho rằng cô hay nói đạo lý nhưng những phát ngôn không đi đôi với hành động. Trong số đó phải kể đến việc cư dân mạng phát hiện Hương Giang từng nói: "Tôi không đến mức cần một người đàn ông đi bên cạnh khiến tôi yên bình" nhưng 1 tháng sau đó lại chia sẻ muốn từ bỏ showbiz vì người yêu.

Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 1
Hồi tháng 10/2020, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ bị gọi tên trên hàng loạt các diễn đàn mạng xã hội vì cho rằng cô hay nói đạo lý nhưng những phát ngôn không đi đôi với hành động

Thời điểm này, hàng loạt nhãn hàng, sự kiện có sự góp mặt của Hương Giang cũng bị "tổng tấn công". Trên mạng xã hội xuất hiện một nhóm mang tên "Anti Nữ hoàng đạo lý" để lan truyền những bài phốt Hương Giang, số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng. Ban đầu nhóm này chỉ có khoảng gần 70 nghìn thành viên sau đó tăng lên gấp đôi trong ít ngày.

Trước "bão" tấn công của cư dân mạng, Hoa hậu Hương Giang phải xin rút khỏi các chương trình sắp tham gia và lui về ở ẩn. Đến hơn 1 năm sau, trưa ngày 20/11, Hương Giang mới rục rịch tái xuất trở lại mạng xã hội. Nàng hậu đã viết tâm thư dài gửi lời xin lỗi đến khán giả. Trước thềm tuổi 30, cô chỉ mong nhận được sự cảm thông, thứ tha của người hâm mộ vì những phút háo thắng, sai lầm trong 1 năm trước.

Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 2
Trước "bão" tấn công của cư dân mạng, Hoa hậu Hương Giang phải xin rút khỏi các chương trình sắp tham gia và lui về ở ẩn

"Xin lỗi vì những sự háo thắng, cao ngạo, quá tự tin vào bản thân dẫn tới những hành động, những phát ngôn làm khán giả của Giang buồn và tổn thương. Xin lỗi vì tất cả những sự bất cẩn trong quyết định của Giang dẫn đến những sai sót trong công việc quảng cáo, ra mắt sản phẩm. Xin lỗi quý vị vì đã có những lúc không muốn lắng nghe những lời góp ý, chỉ muốn làm theo ý của mình, cố gắng phản kháng lại những lời chê" - Hương Giang gửi lời chân thành đến người hâm mộ.

Hiện tại, sau nhiều ồn ào, Hương Giang đã tái xuất showbiz và trở lại hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng hạn chế những phát ngôn gây tranh cãi. Một bộ phận khán giả đã đón nhận sự trở lại của Hương Giang. 

Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 3
Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 4
 Đến hơn 1 năm sau, trưa ngày 20/11, Hương Giang mới rục rịch tái xuất trở lại mạng xã hội. Nàng hậu đã viết tâm thư dài gửi lời xin lỗi đến khán giả

Trước đó, siêu mẫu Xuân Lan cũng từng tiết lộ Hương Giang đã âm thầm chi 900 triệu đồng trong một phiên đấu giá để góp phần mua thêm nhiều thiết bị y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng. Điều này phần nào khiến công chúng có cái nhìn tích cực hơn đến Hoa hậu Chuyển giới quốc tế.

Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 5
ương Giang đã âm thầm chi 900 triệu đồng trong một phiên đấu giá để góp phần mua thêm nhiều thiết bị y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 căng thẳng

Trong hơn 2 năm qua, Hương Giang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tập trung sản xuất các chương trình thực tế kết hợp với Dược sĩ Tiến. Sau The Next Gentleman, Miss International Queen Vietnam, cô tiếp tục gây chú ý với vai trò 1 trong 4 huấn luyện viên ở chương trình The New Mentor.

Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 6
Trong hơn 2 năm qua, Hương Giang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tập trung sản xuất các chương trình thực tế kết hợp với Dược sĩ Tiến
Nàng hậu đình đám Vbiz từng bị lập nhóm antifan khủng vì 'hay nói đạo lý', phải huỷ show và ở ẩn gần 1 năm giờ ra sao? - Ảnh 7
Về chuyện tình cảm, Hương Giang xác nhận đã chia tay Matt Liu vào tháng 8/2022

Về chuyện tình cảm, Hương Giang xác nhận đã chia tay Matt Liu vào tháng 8/2022. Có thể cho rằng sau khoảng thời gian đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách thì đến hiện tại Hương Giang đang trong quá trình lấy lại thiện cảm đối với người hâm mộ. 

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