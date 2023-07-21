Hậu ồn ào rạn nứt hôn nhân, Lưu Hương Giang âm thầm làm hành động lạ có liên quan đến Hồ Hoài Anh trên mạng xã hội?

Động thái lạ của Lưu Hương Giang ngay lập tức gây chú ý trên mạng xã hội.

Sau ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh dường như im hơi lặng tiếng trước truyền thông lẫn mạng xã hội. Khán giả vô cùng tò mò về tình trạng hiện tại của nam nhạc sĩ. Không chỉ vậy, mọi động thái của ca sĩ Lưu Hương Giang - vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng gây nhiều chú ý. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung Thời gian qua, dân tình dấy lên nhiều nghi vấn Hồ Hoài Anh và vợ rạn nứt hôn nhân hậu ồn ào nhưng những người trong cuộc đều không lên tiếng làm rõ. Sáng 17/5 vừa qua, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Lưu Hương Giang mới có chia sẻ hiếm hoi về mối quan hệ hiện tại với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau nhiều lần né tránh. Cô cho biết: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con".

Thời gian qua, dân tình dấy lên nhiều nghi vấn Hồ Hoài Anh và vợ rạn nứt hôn nhân hậu ồn ào nhưng những người trong cuộc đều không lên tiếng làm rõ Chia sẻ của Lưu Hương Giang khiến người hâm mộ càng khẳng định rạn nứt tình cảm giữa cặp đôi là có thật. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Lưu Hương Giang cũng cho biết: "Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh luôn là người dù có bất kì chuyện gì, tôi cũng rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về các quyết định của mình. Trong lần này, tôi muốn tự bước bằng đôi chân, tự khám phá bản thân để xem mình làm được đến đâu. Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi thì sẽ rất vui!". Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Lưu Hương Giang cũng cho biết: "Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh luôn là người dù có bất kì chuyện gì, tôi cũng rất biết ơn" Mới đây, người hâm mộ tiếp tục phát hiện Lưu Hương Giang có động thái lạ trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong các bài đăng gần nhất, nữ ca sĩ đã không còn dùng hashtag "Gia đình Giang Hồ" nữa. Đồng thời, kênh YouTube được cả hai dùng để chia sẻ những khoảnh khắc gia đình mang tên "Gia đình Giang Hồ" có hơn 51 nghìn người theo dõi hiện cũng đã đổi tên thành "NaSu's Memories" (Kỷ niệm của NaSu). Động thái lạ của Lưu Hương Giang khiến cư dân mạng thêm phần tò mò. Tuy nhiên, khán giả vẫn phải đợi một lời xác nhận chính thức từ người trong cuộc.

Người hâm mộ tiếp tục phát hiện Lưu Hương Giang có động thái lạ trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, trong các bài đăng gần nhất, nữ ca sĩ đã không còn dùng hashtag "Gia đình Giang Hồ" nữa Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung. Được biết, các con của Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh có tên thân mật là Mina và Misu nên kênh Youtube NaSu chính là từ ghép tên của 2 nhóc tỳ.

Hé lộ chi tiết Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã hàn gắn? Chỉ một chi tiết rất nhỏ trên trang cá nhân của Lưu Hương Giang nhưng đủ khiến cư dân mạng cho rằng có lẽ gia đình Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh đã hàn gắn sau “sóng gió”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-ran-nut-hon-nhan-luu-huong-giang-am-tham-lam-hanh-ong-la-co-lien-quan-en-ho-hoai-anh-tren-mang-xa-hoi-604052.html