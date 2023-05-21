Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm

Hậu trường 21/05/2023 10:51

Vừa qua, Lưu Hương Giang đánh dấu sự trở lại sau 5 năm ‘ở ẩn’ bằng sản phẩm mới. Với lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ mới có khoảnh khắc hiếm hoi bên các con của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang đã chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng 2 cô con gái với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Theo đó, nữ ca sĩ cũng tiết lộ sau thời gian bận rộn là thời gian cô dành cho các con của mình, cùng nhau tận hưởng những món ăn ngon, lâu lắm 3 mẹ con mới được chụp ảnh cùng nhau.

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 1Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 2Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 3

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 4
Lưu Hương Giang đã chia sẻ khoảnh khắc đi ăn cùng 2 cô con gái với diện mạo tươi tắn, rạng rỡ - Ảnh: Chụp màn hình & FBNV

 

Vừa qua, Lưu Hương Giang đánh dấu sự trở lại sau 5 năm ‘ở ẩn’ bằng sản phẩm mới. Được biết, cô đảm nhận cả vai trò sáng tác và sản xuất như lời khẳng định của cô về con đường sắp tới - tách hẳn cái tên Hồ Hoài Anh. Sau gần 20 năm đồng hành trong âm nhạc và cuộc sống với Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô đang làm lại mọi thứ từ đầu như một người start-up.

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 5
Lưu Hương Giang đánh dấu sự trở lại sau 5 năm ‘ở ẩn’ bằng sản phẩm mới - Ảnh: Internet

 

Hơn 12 năm ở bên cạnh nhau, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh có với nhau 2 cô công chúa là Mina (tên thật là Hồ Khánh Hà) sinh năm 2011 và Misu (tên thật là Hồ Tú Anh) sinh năm 2015. Nếu chị cả được nhận xét là "bản sao" của Lưu Hương Giang thì con gái út lại "sao y" hệt bố. Cả hai đều sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, gu thời trang sành điệu. Bên cạnh đó, hai ái nữ cũng được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để theo học tại một ngôi trường quốc tế với mức học phí đắt đỏ.

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 6
Từ khi Hồ Hoài Anh vướng scandal, Lưu Hương Giang không còn chia sẻ về chồng hay cập nhật hình ảnh gia đình lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 

Từ khi Hồ Hoài Anh vướng scandal, Lưu Hương Giang không còn chia sẻ về chồng hay cập nhật hình ảnh gia đình lên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh của mình hoặc những lúc đi du lịch cùng các con.

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 7
Nữ ca sĩ thỉ thỉnh thoảng đăng ảnh của mình hoặc những lúc đi du lịch cùng các con - Ảnh: Internet

 

Gần đây, Lưu Hương Giang mới hiếm hoi nhắc đến Hồ Hoài Anh. Cô khẳng định cả hai đang rất văn minh với nhau và cùng chăm sóc các con. Nữ ca sĩ chia sẻ, bản thân cô đối diện với khó khăn một cách nhẹ nhàng như một phần của cuộc sống, còn bây giờ cô đang sung sức trong mọi việc và không tồn tại bất cứ khó khăn nào trong suy nghĩ.

Bận rộn sau lần tái xuất nghệ thuật, Lưu Hương Giang khoe khoảnh khắc hiếm hoi bên các con, nói một câu khiến netizen thương cảm - Ảnh 8
Lưu Hương Giang cũng cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến cho con gánh chịu những áp lực dư luận - Ảnh: Internet

 

Mặc dù vậy, Lưu Hương Giang cũng cảm thấy có lỗi khi vô tình khiến cho con gánh chịu những áp lực dư luận, đó cũng là thiệt thòi cho những đứa trẻ có bố mẹ nổi tiếng. Khi sóng gió xảy ra, việc đầu tiên cô làm là bảo vệ các con, giúp con biết đối mặt với những khó khăn như thế nào và trang bị cho con những suy nghĩ, kiến thức để con tự bảo vệ mình.

 

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều

Hồ Hoài Anh vừa lộ diện sau ồn ào, Lưu Hương Giang đã đăng tải loạt ảnh gia đình đi dạo phố, dân tình chỉ chú ý một điều

Mới đây, trên trang cá nhân, Lưu Hương Giang chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình đi dạo quanh một số địa điểm tại Hà Nội vào dịp gió mùa đông lạnh. Tuy nhiên, dân tình chỉ chú ý một điều.

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