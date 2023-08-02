Sau nhiều ồn ào, Ý Nhi đã đăng bài xin lỗi và mong muốn có cơ hội được sửa sai tuy nhiên phản ứng của khán giả vẫn không mấy thiện cảm. Mới đây nhất, ngày 1/8, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi cùng 2 Á hậu Đào Hiền - Minh Kiên đến thăm hỏi bệnh nhân ở một bệnh viện khiến người đẹp tiếp tục hứng mưa chỉ trích.

Những ngày vừa qua, chỉ hơn 1 tuần đăng quang, Hoa hậu Ý Nhi liên tục trở thành tâm điểm trên khắp các diễn đàn sắc đẹp vì những phá ngôn "vạ miệng". Không chỉ bị chỉ trích và bị lập nhóm anti với hơn 200.000 thành viên tham gia, nàng hậu còn bị cư dân mạng đề nghị tước vương miện.

Sau khi hình ảnh lan truyền chóng mặt, bệnh nhân trong bức ảnh được top 3 Miss World đến thăm hỏi được tìm hiểu là chị N.P.X.T (ngụ TP.HCM), hiện đang là nữ MC và đã tốt nghiệp trường Đại học luật TP.HCM.

Trong loạt ảnh lan truyền trên MXH, top 3 Miss World Vietnam 2023 đã đến một bệnh viện có thiết bị vật chất hiện đại, ân cần thăm hỏi bệnh nhân nằm phòng riêng, không gian như khách sạn. Đáng chú ý, khi vào phòng bệnh, cả ba vẫn mặc váy dạ hội và đội vương miện và dải băng danh hiệu. Hình ảnh này bị nhiều người đánh giá là phản cảm, không phù hợp, đặc biệt là ở môi trường như bệnh viện.

Trong ảnh, T. đã nằm trên giường bệnh, được hoa hậu Ý Nhi trao quà. Có lẽ vô tình vướng vào tình huống "dở khóc dở cười", chị X.T cũng chỉ biết cảm thán trên trang cá nhân: "Quần quật cả năm không ai biết, bị bệnh một ngày cả nước hay".

Có lẽ vô tình vướng vào tình huống "dở khóc dở cười", chị X.T cũng chỉ biết cảm thán trên trang cá nhân: "Quần quật cả năm không ai biết, bị bệnh một ngày cả nước hay"

Chiều 1/8, đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng - quản lý của top 3, đã phản hồi với VietNamNet thông tin "làm từ thiện ở bệnh viện tư" là không đúng sự thật.

"Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam xuất hiện ở bệnh viện là đi trả quyền lợi cho nhà tài trợ chứ không phải làm từ thiện như dân mạng tranh cãi. Hoạt động này cũng diễn ra trước khi Ý Nhi gặp ồn ào chứ không phải mới đây" - vị đại diện chia sẻ.

Chiều 1/8, đại diện truyền thông của công ty Sen Vàng - quản lý của top 3, đã phản hồi với VietNamNet thông tin "làm từ thiện ở bệnh viện tư" là không đúng sự thật

Những phát ngôn khiến Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp vấp phải nhiều phản ứng từ dư luận là trong buổi trò chuyện với truyền thông, khi nhắc đến bạn trai, nàng hậu nói: "Bạn trai phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi". Đa số khán giả cho rằng cô quá đề cao bản thân, đòi hỏi người yêu phải thay đổi vì mình.

Một đoạn trong phát ngôn khác của Ý Nhi cũng gây sốc khi nói về bạn bè đồng trang lứa: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã có công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là Hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".