Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng'

Hậu trường 01/08/2023 09:32

Những ngày qua, tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả sau ồn ào "vạ miệng". Trước Ý Nhi, nhiều nàng hậu khác cũng có những phát ngôn gây sốc khiến dư luận bất bình, tẩy chay và đòi tước vương miện.

Chỉ sau 1 tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi hiện là ái tên gây nhiều ồn ào vì những phát ngôn của mình. Màn "vạ miệng" này đã khiến người đẹp nhận về hậu quả nghiêm trọng, thậm chí bị rất nhiều cư dân mạng lập group anti-fan và yêu cầu BTC tước danh hiệu Hoa hậu của Ý Nhi. Mặc dù sau những phát ngôn vạ miệng, Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi nhưng dường như vẫn không xoa dịu được lòng của công chúng.

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 1
Chỉ sau 1 tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Miss World Vietnam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi hiện là ái tên gây nhiều ồn ào vì những phát ngôn của mình

Trước đó, Á hậu Kim Duyên cũng từng phải chịu chung cảnh ngộ bị fan sắc đẹp ném đá "5 lần 7 vì phát ngôn gây tranh cãi. Cụ thể, trên trang cá nhân, khi chia sẻ lại thời khắc nắm tay Khánh Vân chờ công bố tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên cho biết bản thân mong muốn đàn chị đạt ngôi vị cao nhất đồng thời thừa nhận: "Em chỉ xin làm Á hậu thôi". 

Nghiệm tưởng đây chỉ là câu nói đơn giản nhưng Kim Duyên đã nhận về hàng loạt những tranh cãi trái chiều khắp các diễn đàn mạng xã hội. Phần lớn, khán giả đều cho rằng nàng hậu gốc Cần Thơ về cơ bản đã thiếu hoàn toàn ý chí chiến đấu.

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 2
Khi chia sẻ lại thời khắc nắm tay Khánh Vân chờ công bố tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên cho biết bản thân mong muốn đàn chị đạt ngôi vị cao nhất đồng thời thừa nhận: "Em chỉ xin làm Á hậu thôi".

Một lần khác khi livestream trước thềm "đem chuông đi đánh xứ người" tại Miss Universe 2021, Kim Duyên liên tục để lộ những khuyết điểm trong cách trình bày. Cô bị đánh giá thiếu tự nhiên, khả năng nói tiếng Anh gượng ép, phải nhớ từng từ một dù bản thân đã đi du học tại Singapore. Không những vậy, việc nói chêm xen tiếng Việt và tiếng Anh "nửa tây nửa ta" của Kim Duyên còn khiến công chúng không khỏi ngán ngẩm và tỏ rõ sự bất bình.

Chưa dừng lại tại đó, Kim Duyên còn trở thành tâm điểm chỉ trích khi cho biết Doraemon chính là nhân vật hoạt hình Disney được yêu thích nhất tại phần thi ngoài lề thuộc khuôn khổ Miss Supranational 2022.

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 3
Chưa dừng lại tại đó, Kim Duyên còn trở thành tâm điểm chỉ trích khi cho biết Doraemon chính là nhân vật hoạt hình Disney

Một nàng Hoa hậu khác cũng không tránh được lần vạ miệng gây làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội chính là Phạm Hương - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Thời điểm mới đăng quang, người đẹp quê Hải Phòng trở thành mục tiêu bị cư dân mạng phản đối vì "khẩu nghiệp" trên mạng xã hội. 

Cụ thể, khi một khán giả hỏi Phạm Hương bí quyết làm đẹp, chân dài điềm nhiên trả lời: "Đầu thai kiếp sau nha em". Phần đối đáp của nàng Hoa hậu khiến cư dân mạng không khỏi bất bình. 

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 4
 Thời điểm mới đăng quang, người đẹp quê Hải Phòng trở thành mục tiêu bị cư dân mạng phản đối vì "khẩu nghiệp" trên mạng xã hội

Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh từng có phát ngôn "sốc óc" trong quá khứ. Thời điểm mới đăng quang, Ngân Anh bị cư dân mạng chê bai nhan sắc và cho rằng, cô không xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Lê Âu Ngân Anh còn khiến khán giả phẫn nộ khi thừa nhận trước đây đã nhận lời quảng cáo cho một thẩm mỹ viện. 

Giữa tâm bão dư luận, Ngân Anh tự tin trả lời báo chí: "Tôi đăng quang xứng đáng, không trả lại vương miện", "Tôi nổi trội cả về trí tuệ lẫn hình thể", "Tôi tự tin về chiều cao tốt, sắc vóc tốt, hình thể đẹp, gương mặt xinh”, “Tôi nghĩ sau độn mũi rồi tháo ra thì vẫn là mũi tự nhiên", "Tôi đã sửa mũi nhưng môi là tự nhiên”....

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 5
Giữa tâm bão dư luận, Ngân Anh tự tin trả lời báo chí: "Tôi đăng quang xứng đáng, không trả lại vương miện", "Tôi nổi trội cả về trí tuệ lẫn hình thể"

Trước đó, năm 2014, sau khi nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành cái tên gây tranh cãi khi một clip ghi lại cảnh cô lớn tiếng với mẹ qua điện thoại ở phòng tập gym được lan truyền trên mạng xã hội. Hành động này khiến dư luận bức xúc, cô bị chỉ trích là vô lễ. Dù đã lên tiếng giải thích và xin lỗi khán giả sau nhiều ồn ào nhưng suốt thời gian dài, Kỳ Duyên không nhận được sự tha thứ.

Trước Ý Nhi, những nàng hậu này cũng từng bị chỉ trích, đòi tước danh hiệu vì phát ngôn 'vạ miệng' - Ảnh 6
Năm 2014, sau khi nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành cái tên gây tranh cãi khi một clip ghi lại cảnh cô lớn tiếng với mẹ qua điện thoại ở phòng tập gym
NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...'

NSƯT Thành Lộc mang trend 'trà sữa' của Hoa hậu Ý Nhi lên sân khấu: 'Các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em đã là mẹ thiên hạ...'

Câu thoại của NSƯT Thành Lộc khiến khán giả vô cùng thích thú vì độ bắt trend siêu đỉnh.

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