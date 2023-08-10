Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình

Hậu trường 10/08/2023 16:25

Phương Oanh - Shark Bình đang có chuyến trăng mật, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ở Mỹ.

Mới đây, chia sẻ trên trang cá nhân, Shark Bình vừa khoe khoảnh khắc tình bể bình, cùng Phương Oanh làm tiệc picnic trên bãi biển khiến dân tình ghen tỵ. 

Trong ảnh, cặp vợ chồng son nằm cạnh nhau trên bãi cát dài đẹp miên man của xứ sở cờ hoa. cạnh đó là bữa tiệc picnic với nhiều loại trái cây, đồ ăn nhẹ được bày trí vô cùng đẹp mắt. 

Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình - Ảnh 1Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình - Ảnh 2

Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình - Ảnh 3
Cặp đôi đã có chuyến du lịch vô cùng hạnh phúc tại xứ sở cờ hoa

Được biết, vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình đáp chuyến bay sang Mỹ hưởng tuần trăng mật ngay sau khi kết thúc lễ ăn hỏi và lễ vu quy hôm 26/7 tại quê nhà cô dâu - Hà Nam. Những ngày  ở Mỹ, Shark Bình đưa vợ đến một số nơi kỷ niệm thời tuổi trẻ và gặp gỡ bạn bè. Họ còn dành thời gian đi đánh golf và tận hưởng những cảnh đẹp tại nước bạn. 

Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình - Ảnh 4
Cả 2 đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng ngọt ngào

Cặp vợ chồng dự định ở lại Mỹ khoảng hai tuần, công tác kết hợp du lịch. Cả hai lên kế hoạch đi thăm nhiều nơi như Hollywood, Las Vegas và Hawaii. Mỗi lần di chuyển đến địa điểm mới, cả hai đều "chiêu đãi" fan hâm mộ loạt ảnh đẹp như mộng, khoe cuộc sống vợ chồng màu hồng như thuở mới yêu. 

Trong lễ ăn hỏi hôm 26/7, Shark Bình nói chuyện tình của mình và Phương Oanh như một bộ phim. Họ trải qua nhiều thử thách, chông gai trên hành trình yêu. "Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm, tình yêu và tình thân, giữa hai đứa với bố mẹ, con cái... Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, bây giờ chúng tôi cũng đi đến được cái kết viên mãn. Là người làm kinh doanh và công nghệ, tôi thấy đây là trải nghiệm thú vị. Tôi mong ước cuộc hôn nhân của mình và Phương Oanh mãi hạnh phúc, viên mãn như phim Hương vị tình thân", anh nói.

Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình - Ảnh 5
Shark Bình và Phương Oanh trong lễ ăn hỏi 

Sau ngày trọng đại, nữ diễn viên phim Hương Vị Tình Thân bày tỏ sự biết ơn đến cuộc đời, người thân và bạn bè và đặc biệt là ông xã vì đã luôn bên cạnh, cho cô cảm giác ấm áp, chân thành. 

Phương Oanh - Shark Bình khoe ảnh vi vu trời Tây với biển xanh, cát trắng: CĐM tấm tắc đúng chuẩn 'vợ chồng son'

Phương Oanh - Shark Bình khoe ảnh vi vu trời Tây với biển xanh, cát trắng: CĐM tấm tắc đúng chuẩn 'vợ chồng son'

Sau hôn lễ, cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình hiện đang có chuyến nghỉ mát cùng nhau tại Mỹ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp như tranh.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 47 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 47 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ