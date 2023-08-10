Chiều vợ như shark Bình, đầu tư tiệc picnic ngập nắng giữa biển xanh cát vàng cho Phương Oanh: CĐM tấm tắc vì khoảnh khắc chung 1 khung hình

Trong ảnh, cặp vợ chồng son nằm cạnh nhau trên bãi cát dài đẹp miên man của xứ sở cờ hoa. cạnh đó là bữa tiệc picnic với nhiều loại trái cây, đồ ăn nhẹ được bày trí vô cùng đẹp mắt.

Được biết, vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình đáp chuyến bay sang Mỹ hưởng tuần trăng mật ngay sau khi kết thúc lễ ăn hỏi và lễ vu quy hôm 26/7 tại quê nhà cô dâu - Hà Nam. Những ngày ở Mỹ, Shark Bình đưa vợ đến một số nơi kỷ niệm thời tuổi trẻ và gặp gỡ bạn bè. Họ còn dành thời gian đi đánh golf và tận hưởng những cảnh đẹp tại nước bạn.

Cả 2 đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng ngọt ngào

Cặp vợ chồng dự định ở lại Mỹ khoảng hai tuần, công tác kết hợp du lịch. Cả hai lên kế hoạch đi thăm nhiều nơi như Hollywood, Las Vegas và Hawaii. Mỗi lần di chuyển đến địa điểm mới, cả hai đều "chiêu đãi" fan hâm mộ loạt ảnh đẹp như mộng, khoe cuộc sống vợ chồng màu hồng như thuở mới yêu.

Trong lễ ăn hỏi hôm 26/7, Shark Bình nói chuyện tình của mình và Phương Oanh như một bộ phim. Họ trải qua nhiều thử thách, chông gai trên hành trình yêu. "Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm, tình yêu và tình thân, giữa hai đứa với bố mẹ, con cái... Vượt qua nhiều chông gai, trắc trở, bây giờ chúng tôi cũng đi đến được cái kết viên mãn. Là người làm kinh doanh và công nghệ, tôi thấy đây là trải nghiệm thú vị. Tôi mong ước cuộc hôn nhân của mình và Phương Oanh mãi hạnh phúc, viên mãn như phim Hương vị tình thân", anh nói.

Shark Bình và Phương Oanh trong lễ ăn hỏi

Sau ngày trọng đại, nữ diễn viên phim Hương Vị Tình Thân bày tỏ sự biết ơn đến cuộc đời, người thân và bạn bè và đặc biệt là ông xã vì đã luôn bên cạnh, cho cô cảm giác ấm áp, chân thành.