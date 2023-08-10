Diệp Lâm Anh tuyên bố 'chỉ cần con', không có nhu cầu thỏa thuận chuyện phân chia tài sản với chồng cũ

Hậu trường 10/08/2023 14:16

Chiều 9/8, phiên tòa phúc thẩm xét xử kín vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức đã diễn ra tại Tòa án Nhân dân TP.HCM. Tuy nhiên chân dài không thể tham gia vì lịch trình cá nhân. Sau phiên tòa, phía nữ diễn viên đã có những chia sẻ đầu tiên.

Theo đó, đại diện phía Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Diệp Lâm Anh muốn giải quyết nhanh để tập trung vào công việc và chăm sóc các con. Với Diệp Lâm Anh lúc này, tài sản không thành vấn đề nữa nên cũng không có nhu cầu thỏa thuận".

Diệp Lâm Anh tuyên bố 'chỉ cần con', không có nhu cầu thỏa thuận chuyện phân chia tài sản với chồng cũ - Ảnh 1
Trong phiên xử mới đây, Diệp Lâm Anh không tham dự 

Trước đó, chồng cũ Nghiêm Đức từng lên tiếng tố Diệp Lâm Anh mượn chuyện ly hôn để "làm tiền", đòi hỏi lên tới 100 tỷ. Tuy nhiên, chia sẻ với báo chí, Diệp Lâm Anh khẳng định mình chưa bao giờ đưa ra con số nào để thỏa thuận về việc giao 2 con cho gia đình chồng. 

"Tôi cũng biết những con số tiền tỷ là rất nhiều, nhưng tôi cũng tự tin là công sức, nỗ lực và khả năng của mình không hề ít khi tôi lấy chồng được 3 năm đẻ 2 con liền nhau và chưa một ngày lười biếng hay nói thẳng là có tư tưởng ăn bám và xài tiền của gia đình chồng. Thậm chí tôi đồng ý ở chung với bố mẹ và anh chồng mà không hề có nhà riêng của vợ chồng và 2 con. Tôi cùng chồng cũ gây dựng sự nghiệp riêng của 2 chúng tôi từ cửa hàng đầu tiên và tôi được bạn bè thân quen giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có thể phát triển thương hiệu nổi tiếng hơn nhiều ở thời điểm đó.

Tôi sẽ nói thành thật, tôi ghét việc phải ra đi tay trắng, không được mang theo bất cứ thứ gì từ sức lao động của mình chỉ để được đánh giá một câu ‘không ham tiền’, ‘không tham vọng’, trong khi tất cả là những thứ xứng đáng để cho các con có cuộc sống tốt hơn", nữ diễn viên nói.

Diệp Lâm Anh tuyên bố 'chỉ cần con', không có nhu cầu thỏa thuận chuyện phân chia tài sản với chồng cũ - Ảnh 2
Nữ diễn viên khẳng định chưa từng đòi tiền nhà chồng cũ

Năm 2016, Diệp Lâm Anh chính thức công khai sánh đôi cùng Nghiêm Đức trong các sự kiện. 

Trong suốt thời gian hẹn hò, Diệp Lâm Anh và chồng cũ thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, quấn quýt không rời. Đặc biệt, cộng đồng mạng còn phát sốt bởi những câu nói đậm chất ngôn tình mà ông xã dành cho cô như:

"Em là tất cả mọi thứ của anh".

"Anh mãi mãi không bao giờ buông tay em".

"Anh muốn được cùng em đi hết con đường dài phía trước và dành tất cả giây phút đời mình sau này bên em. Anh muốn là người thức dậy bên em mỗi sáng, là người che chở em suốt cuộc đời. Làm vợ anh nhé".

Đến năm 2018, hôn lễ của người đẹp và thiếu gia Đức Phạm từng làm Vbiz dậy sóng bởi đám cưới siêu hoành tráng. Tuy nhiên hạnh phúc chưa bao lâu thì đến năm 2022, doanh nhân Đức Phạm xác nhận thông tin đã ly thân và chuẩn bị ly hôn Diệp Lâm Anh. Anh cho biết, cả hai gặp trục trặc trong hôn nhân và ly thân từ tháng 1/2021. 

Diệp Lâm Anh tuyên bố 'chỉ cần con', không có nhu cầu thỏa thuận chuyện phân chia tài sản với chồng cũ - Ảnh 3
Cặp đôi từng có chuyện tình cổ tích trước khi tan vỡ 

Tại thời điểm đó, Diệp Lâm Anh nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau đó, "tức nước vỡ bờ", cô quyết định ly hôn và công khai việc chồng ngoại tình. Đến nay, sau nhiều phiên toà, vụ ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ vẫn chưa được giải quyết vì không có tiếng nói chung về việc nuôi dưỡng các con.

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Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn'

Dù đang vướng vào ồn ào hôn nhân, tuy nhiên mới đây, Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ bắt trend "flex". Bà mẹ 2 con khoe khéo hội bạn thân toàn cực phẩm khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh sao Việt Diệp Lâm Anh ly hôn

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