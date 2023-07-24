Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn'

Hậu trường 24/07/2023 19:57

Dù đang vướng vào ồn ào hôn nhân, tuy nhiên mới đây, Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ bắt trend "flex". Bà mẹ 2 con khoe khéo hội bạn thân toàn cực phẩm khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Theo đó, trên trang cá nhân, cô khoe khoảnh khắc hội ngộ cùng "những người bạn tuyệt vời của mình" trong buổi tiệc thôi nôi con gái út của Kiwi Ngô Mai Trang.

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 1

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 2
 Hội bạn thân chất lượng của Diệp Lâm Anh

Trong bài đăng, cựu mẫu còn có đôi lời nhắn nhủ đến đàn chị: "Chị luôn là một super mom 4 con mà em cực kì ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ, cá tính và luôn hết lòng vì bạn bè. Em sẽ luôn nhớ thời gian chị vừa sinh Nếp xong mà vẫn chưa bao giờ để em phải đi một mình, chưa bao giờ từ chối một lời nhờ vả của em và đã luôn coi em như một người em. Dù em biết nhiều lúc em rất là phiền luôn.

13 năm quen biết chị, em nghĩ nó đủ sâu sắc để hai chị em hiểu nhau và cho em biết định nghĩa về 'tình bạn'. Em thực sự tự hào vì được làm em của chị".

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 3
Cựu mẫu hạnh phúc vì luôn có hội chị em bên cạnh những lúc khó khăn sóng gió

Xuất hiện trong bữa tiệc, Diệp Lâm Anh được dịp gặp gỡ Trang Trần, Kiwi Ngô Mai Trang,... chính là những người bạn mà cô quen biết từ thời còn tham gia Cuộc đua kì thú 2013. Sau nhiều năm, họ vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết. Điều này càng khiến Diệp Lâm Anh cảm thấy hạnh phúc, bởi mỗi khi gặp "sóng gió", cô không phải đối mặt một mình mà có những người bạn kề bên.

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 4

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 5
 Kiwi Mai Trang là đàn chị thân thiết với Diệp Lâm Anh

Được biết, Kiwi Mai Trang là người đồng hành cùng Diệp Lâm Anh trong các phiên xử vụ ồn ào ly hôn. Mỗi lần chân dài sinh năm 1989 ra toà, Kiwi đều đi cùng như để động viên và cổ vũ tinh thần cho người đàn em thân thiết. Cũng bởi vậy mà Diệp Lâm Anh luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà những người bạn thân thiết dành cho mình.

Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con chưa đi đến hồi kết, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình, đồng thời không ngần ngại réo thẳng tên Quỳnh Thư với nhiều tiết lộ động trời.

Diệp Lâm Anh khoe hội bạn thân 'khí chất ngút trời', xúc động vì luôn có những người chị em tốt bên cạnh bất kể 'sóng to, gió lớn' - Ảnh 6
Đến nay, ồn ào giữa Diệp Lâm Anh - Nghiêm Đúc - Quỳnh Thư vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình. Theo đó, cô cũng khẳng định: "Không có cuộc chiến truyền thông nào cả và đây là cuộc chiến của một mình tôi. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kì vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể cả ghét, hận và yêu. Tôi mong anh Đức sẽ đọc nó với tâm thế của một người từng là chồng của tôi và đang là cha của các con mình".

 

Diệp Lâm Anh 'gặp biến' giữa ồn ào ly hôn rùm beng cõi mạng, quản lý thân cận tiết lộ 'đây là mất mát lớn'

Diệp Lâm Anh 'gặp biến' giữa ồn ào ly hôn rùm beng cõi mạng, quản lý thân cận tiết lộ 'đây là mất mát lớn'

Mới đây, một người anh thân thiết của Diệp Lâm Anh cho biết cô phải huỷ lời mời tham gia chương trình đình đám để giải quyết ồn ào ly hôn.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Kiwi Mai Trang Quỳnh Thư Nghiêm Đức

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