Mới đây, một người anh thân thiết của Diệp Lâm Anh cho biết cô phải huỷ lời mời tham gia chương trình đình đám để giải quyết ồn ào ly hôn.

Cụ thể, trên trang cá nhân, quản lý của Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Đây là hình ảnh của Diệp Lâm Anh và ekip chuẩn bị để tham gia một chương trình truyền hình lớn mà em rất yêu thích. Nhưng giờ em không có cơ hội để sử dụng nó nữa vì những lùm xùm vừa qua nên chúng tôi đã xin phép rút khỏi chương trình để em có thể tập trung giải quyết việc cá nhân. Đó cũng là một trong những mất mát của Diệp Lâm Anh sau cuộc ly hôn này. Em đã biết trước điều này, nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình và trên cương vị người quản lý của em, trách nhiệm của tôi là ủng hộ em. Là một người đồng hành với em chưa phải lâu dài nhất, nhưng đủ để tôi hiểu cá tính và sự thẳng thắn của em. Cũng như những thiệt thòi trong hơn 2 năm đấu tranh quá nhiều mệt mỏi và áp lực. Tôi nghĩ em xứng đáng được yêu thương và trân trọng, vì em là một bà mẹ kiên cường.

Tôi tin nhiều phụ nữ trong hoàn cảnh của em cần em tiếp thêm sức mạnh và họ cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Diệp Lâm Anh trong chặng đường sắp tới. Anh sẽ luôn ủng hộ và tự hào về em". Bài đăng của quản lý Diệp Lâm Anh Cùng với đó là loạt ảnh vô cùng xinh đẹp và chỉn chu được Diệp Lâm Anh chụp để phục vụ cho show truyền hình mà đáng lẽ ra cô sẽ góp mặt nếu không có ồn ào ly hôn.

Hình ảnh được cựu mẫu chuẩn bị cho việc tham gia chương trình nhưng sau đó đã tự động rút lui Cách xử lý của cựu mẫu nhận về rất nhiều sự ủng hộ và thấu hiểu của cư dân mạng. Cách bà mẹ 2 con chọn rút lui khỏi show truyền hình để scandal không ảnh hưởng đến ekip khiến khán giả thêm ngưỡng mộ người đẹp. Những ngày qua, sau phiên tòa phúc thẩm tranh quyền nuôi con chưa đi đến hồi kết, ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đã đăng tải bài viết "vạch trần" chuyện chồng cũ ngoại tình, đồng thời không ngần ngại réo thẳng tên Quỳnh Thư với nhiều tiết lộ động trời. Ồn ào xoay quanh cuộc ly hôn của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Diệp Lâm Anh tiếp tục đăng tải bài viết dài một lần nói hết những thắc mắc của công chúng về ồn ào ly hôn của mình. Theo đó, cô cũng khẳng định: "Không có cuộc chiến truyền thông nào cả và đây là cuộc chiến của một mình tôi. Đây là bài phỏng vấn mà tôi kì vọng là sẽ có thể tạm khép lại câu chuyện ồn ào này. Nó có những thứ mọi người muốn đọc, mọi thứ tôi muốn nói và tôi tin là mình đã nói bằng tất cả cảm xúc thật của mình. Kể cả ghét, hận và yêu. Tôi mong anh Đức sẽ đọc nó với tâm thế của một người từng là chồng của tôi và đang là cha của các con mình". Bà mẹ 2 con không ngại réo thẳng tên Quỳnh Thư Về phía Nghiêm Đức, suốt thời gian bị vợ cũ tố, anh có lên tiếng phản bác, song không nhận được sự ủng hộ từ phía dư luận.

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