Bình Tinh bất ngờ làm một điều để thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu

Theo tiết lộ của nghệ sĩnh Bình Tinh sau khi tập tuồng, trên đường về nhà Vũ Minh Hiếu có biểu hiện không khỏe, các đồng nghiệp đi chung đường đã đưa Hiếu vào cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM). Tuy nhiên, nam nhạc công đã không qua khỏi và mất sau 15 phút nhập viện.

Những ngày qua, thông tin nhạc công Vũ Minh Hiếu - Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long – ra đi đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa.

Mới đây, sau 2 ngày diễn ra tang lễ, nghệ sĩ Bình Tinh đã thực hiện lời hứa với cố nhạc công Vũ Minh Hiếu. Theo đó, cô thay mặt đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cảm ơn những đóng góp của Vũ Minh Hiếu cho đoàn và sẽ lo mọi thứ trong đám tang của nam nghệ sĩ.

"Với sự chứng kiến của ba mẹ và toàn thể anh chị em của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đang có mặt ở đây, với lời hứa trước đó, con xin phép cô chú tang lễ này của em, con xin được phép cho con và anh chị em của đoàn lo cho em.

Cảm ơn Hiếu vì đã đồng hành cùng đoàn Huỳnh Long, không dài nhưng cũng không ngắn, em đã cống hiến và hỗ trợ hết mình cho đoàn. Ai trong đoàn cũng yêu mến em..." - Nghệ sĩ Bình Tinh nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Bình Tinh đã thực hiện lời hứa lo mọi chi phí cho đám tang của Vũ Minh Hiếu

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết đáng lý ra không nhận phúng điếu trong lễ tang Vũ Minh Hiếu, song vì biết được hoàn cảnh gia đình của nam nhạc sĩ trẻ khó khăn nên cô quyết định nhận. Toàn bộ số tiền phúng điếu Bình Tinh sẽ trao gửi lại tất cả cho ba mẹ của Hiếu như là món quà cuối cùng mà Hiếu trả hiếu cho ba mẹ.

"Con xin được trao hết toàn bộ cho ba mẹ Hiếu, như một món quà mà con thay em trả hiếu cho ba mẹ. Tổng số tiền của hai đêm viếng là hơn 175 triệu, 100 Euro và 100 đô la Mỹ" - Nghệ sĩ Bình Tinh chia sẻ.

Toàn bộ số tiền phúng điếu Bình Tinh sẽ trao gửi lại tất cả cho ba mẹ của Hiếu

Được biết, hơn 10 năm nay, Vũ Minh Hiếu bị căn bệnh tim quái ác dày vò. Anh được chẩn đoán phù phổi do biến chứng bệnh tim nên ra đi đột ngột. Những năm tháng cuối đời, chàng nghệ sĩ tài hoa khiến người thân, khán giả xót xa vì thân hình gầy yếu, xanh xao.

Hơn 10 năm nay, Vũ Minh Hiếu bị căn bệnh tim quái ác dày vò

Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Vũ Minh Hiếu khiến nhiều nghệ sĩ trong showbiz thương tiếc. Trưởng Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long Bình Tinh và Phó trưởng đoàn Thái Vinh sốc, đau đớn. Với họ, Vũ Minh Hiếu như người em thân thiết trong gia đình, một thành viên quan trọng của đoàn và là tài năng trẻ sáng giá của làng cải lương tuồng cổ.

Bình Tinh nghẹn ngào ôm di ảnh của Vũ Minh Hiếu trong tang lễ

Bình Tinh thương tiếc cho biết: "Hiếu là nhạc sĩ tài năng, thông minh, chỉ cần đạo diễn nói qua ý định dàn dựng và hiệu ứng âm nhạc mỗi lớp diễn, em làm được ngay. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thăng tiến của em để trở thành nhạc sĩ trụ cột nhưng em đã ra đi quá sớm, để lại một khoảng trống lớn đối với đoàn!".