Bình Tinh hé lộ 'góc khuất' xót xa của 'nghệ sĩ cải lương': 'Trên sân khấu thì là ông hoàng, bà chúa nhưng ở ngoài đời phải bán vé số, chạy xe ôm, bán vịt lộn kiếm sống'

Hậu trường 13/05/2022 12:14

Trong chương trình “Khoảnh khắc rực rỡ”, nghệ sĩ Bình Tinh đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ nhiều bí mật về sự nghiệp của mình cũng như cuộc sống của những nghệ sĩ theo nghề cải lương.

Mới đây, khi trở thành khách mời của chương trình “Khoảnh khắc rực rỡ”, nghệ sĩ Bình Tinh đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ nhiều bí mật về sự nghiệp của mình cũng như cuộc sống của những nghệ sĩ theo nghề cải lương.

Bình Tinh hé lộ 'góc khuất' xót xa của 'nghệ sĩ cải lương': 'Trên sân khấu thì là ông hoàng, bà chúa nhưng ở ngoài đời phải bán vé số, chạy xe ôm, bán vịt lộn kiếm sống' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Bình Tinh trong chương trình - Ảnh: Internet

 

Nữ nghệ sĩ tâm sự, thủa mới bước vào nghề, tuy là con nhà nòi khi cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ Bạch Mai nhưng cô gặp phải rất nhiều khó khăn, tên tuổi cũng hạn chế và ít người nhận ra đến nỗi nhiều người tưởng cô đã bỏ nghề. Nữ nghệ sĩ tâm sự: “Nhiều người tưởng tôi đi định cư mặc dù mình vẫn làm nghề, đeo bám với nghề. Thời điểm đó, tôi chỉ le lói trong một số chương trình bé nhỏ thôi”.

Thế nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu khởi sắc. Nhất là sau khi đoạt giải quán quân Sao nối ngôi, tên tuổi của nữ nghệ sĩ vụt sáng.

Bình Tinh hé lộ 'góc khuất' xót xa của 'nghệ sĩ cải lương': 'Trên sân khấu thì là ông hoàng, bà chúa nhưng ở ngoài đời phải bán vé số, chạy xe ôm, bán vịt lộn kiếm sống' - Ảnh 2
Bình Tinh đoạt giải quán quân Sao nối ngôi - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, khi tham gia chương trình, nữ nghệ sĩ đã tiết lộ nhiều góc khuất của các nghệ sĩ cải lương sau cuộc sống hào quang trên sân khấu. Cô cho biết: “Nghề hát này đặc biệt lắm, ở trên sân khấu thì là ông hoàng, bà chúa nhưng ở ngoài đời, nghệ sĩ phải bán vé số, chạy xe ôm, bán vịt lộn kiếm sống”. Vì thế, cô luôn cố gắng, nỗ lực để đảm bảo được cuộc sống của những nghệ sĩ trong đoàn Huỳnh Long, giúp họ giảm bớt được phần nào gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Bình Tinh hé lộ 'góc khuất' xót xa của 'nghệ sĩ cải lương': 'Trên sân khấu thì là ông hoàng, bà chúa nhưng ở ngoài đời phải bán vé số, chạy xe ôm, bán vịt lộn kiếm sống' - Ảnh 3
Cố soạn giả Bạch Mai là người một tay dìu dắt con gái Bình Tinh theo nghề - Ảnh: Internet

 

Được biết, thuở sinh thời, cố soạn giả Bạch Mai là người một tay dìu dắt Bình Tinh theo nghề. Khi biết con gái có năng khiếu nghệ thuật, bà đã đặt không ít kỳ vọng vì cô là truyền nhân của đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

Điều này khiến Bình Tinh không khỏi áp lực. Cô luôn băn khoăn, tìm cách “giữ lửa” nghề giữa thời đại công nghệ giải trí lên ngôi. Giọng ca vở Mộc Quế Anh tâm sự rằng đoàn cải lương Huỳnh Long là gia sản lớn nhất mà cha mẹ cô để lại. Việc duy trì đoàn và giúp cuộc sống các nghệ sĩ ổn định là di nguyện của vợ chồng nghệ sĩ Bạch Mai.

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng

Ngọc Huyền bật khóc quỳ lạy trước ban thờ, ôm tro cốt mẹ Bình Tinh vào lòng

Thắp hương xong, Ngọc Huyền và Bình Tinh ôm nhau cùng khóc nức nở trước di ảnh nghệ sĩ Bạch Mai.

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