Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh'

Hậu trường 13/08/2023 08:39

Nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự phẫn nộ, không đồng tình với việc Hiền Hồ quay trở lại showbiz.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hiền Hồ bất ngờ thay đổi ảnh đại diện sau một khoảng thời gian 'ở ẩn'. Ở bức ảnh được đăng tải, cô nàng ngồi bệt xuống đất, đầu tóc thì bù xù rũ rượi trong một không gian khá tối tăm.

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hiền Hồ bất ngờ thay đổi ảnh đại diện sau một khoảng thời gian 'ở ẩn'.

Sự xuất hiện này của Hiền Hồ đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chê bai từ cộng đồng mạng. Vô số ý kiến cho rằng nữ ca sĩ có phần xuống sắc, không còn được rạng rỡ như trước. Không những thế, nhiều khán giả còn bày tỏ sự 'lì đòn' của nữ ca sĩ sau hàng loạt làn sóng tẩy chay trước đó nhưng vẫn muốn trở lại showbiz.

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian vừa qua, rộ thông tin Hiền Hồ chia sẻ thông báo bán lại chiếc xe Mercedes-AMG G63. Theo đó một người là môi giới xe sang quen thuộc của giới nghệ sĩ showbiz đứng ra nhận bán lại xe giúp Hiền Hồ. Thông tin về chiếc xe được cung cấp là phiên bản ngoại thất màu trắng, nội thất đỏ, lăn bánh 17.000 km, sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2022.

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 3
Thời gian vừa qua, rộ thông tin Hiền Hồ chia sẻ thông báo bán lại chiếc xe Mercedes-AMG G63.

Loạt ảnh nữ ca sĩ đang ghi hình cho sản phẩm âm nhạc bí mật được chia sẻ khiến vô số người cho rằng có thể Hiền Hồ bán xe để lấy tiền làm MV, dọn đường trở lại showbiz.

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 4
Loạt ảnh nữ ca sĩ đang ghi hình cho sản phẩm âm nhạc bí mật được chia sẻ khiến vô số người cho rằng có thể Hiền Hồ bán xe để lấy tiền làm MV, dọn đường trở lại showbiz.

Hiền Hồ sinh năm 1997, từng giành giải Á quân chương trình Giọng hát Việt khi mới 20 tuổi. Cô theo đuổi dòng nhạc Ballad với giai điệu trữ tình cùng ca từ sâu sắc. Hiền Hồ được ví như một “nàng búp bê” với mái tóc ngắn, đôi mắt to tròn trong veo cùng khuôn mặt dễ thương, sở hữu giọng hát cao vút đầy mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Cô được yêu mến qua các ca khúc Gặp nhưng không ở lại, Em ngày xưa khác rồi, Có như không có,...

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 5
Hiền Hồ sinh năm 1997, từng giành giải Á quân chương trình Giọng hát Việt khi mới 20 tuổi.
Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 6
 Cô được yêu mến qua các ca khúc Gặp nhưng không ở lại, Em ngày xưa khác rồi, Có như không có,...

Vào năm 2022, khi sự nghiệp đang lên thì Hiền Hồ vướng ồn ào tình ái với một đại gia U60 đã có vợ con. Sau đó, cô đã đăng tâm thư xin lỗi. Mặc kệ dư luận sau đó, nữ ca sĩ đi hát trở lại nhưng không được khán giả đón nhận. Thông tin về cô nàng ngày càng thưa thớt và hiếm khi thấy cô xuất hiện trong các sự kiện gần đây.

Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 7
Vào năm 2022, khi sự nghiệp đang lên thì Hiền Hồ vướng ồn ào tình ái với một đại gia U60 đã có vợ con.
Hiền Hồ chính thức lộ diện sau thời gian dài ở ẩn, nhan sắc bị chê 'tuột dốc không phanh' - Ảnh 8
Sau đó, cô đã đăng tâm thư xin lỗi. Mặc kệ dư luận sau đó, nữ ca sĩ đi hát trở lại nhưng không được khán giả đón nhận.
Phía Hiền Hồ lên tiếng chuyện bán xe G63 trị giá hơn 13 tỉ đồng, vô tình để lộ tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ

Phía Hiền Hồ lên tiếng chuyện bán xe G63 trị giá hơn 13 tỉ đồng, vô tình để lộ tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ

Gần đây, mạng xã hội đã xuất hiện thông tin nữ ca sĩ Hiền Hồ bán chiếc Mercedes G63 khiến dân tình xôn xao.

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Từ khóa:   hậu trường Hiền Hồ nhan sắc Hiền Hồ

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