Hiền Hồ ở đâu sau chuỗi ngày bị khán giả xem như 'con ghẻ': Biến mất 'không dấu vết', đồng nghiệp bị 'vạ lây'

Hiền Hồ là nữ ca sĩ trẻ tài năng, từng được yêu mến vì ngoại hình sáng và sở hữu giọng hát ngọt ngào, lôi cuốn. Thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, giọng ca sinh năm 1997 tung bài nào - thành hit bài đó, thậm chí cô còn được mệnh danh là giọng ca vàng.

Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ viết hẳn thư tay với mục đích nhận lỗi, song bị cho là hời hợt, không thành ý.

Tuy nhiên, đầu năm 2022, ồn ào tình ái của cô và một doanh nhân U60 đang có vợ, con nổ ra kèm với cụm từ "anh em nương tựa" đã khiến dư luận dậy sóng. Mặc dù nữ ca sĩ sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, song vẫn phải đóng băng sự nghiệp suốt nhiều tháng dài.

Giọng ca "Gặp Nhưng Không Ở Lại" bộc bạch: "Là một nghệ sĩ trẻ, em cảm thấy mình đã chủ quan và có phần chưa chín chắn trong suy nghĩ và ứng xử, dẫn đến nhiều hệ lụy không lường trước được, những điều khủng khiếp mà em phải đối mặt trong suốt thời gian vừa qua.

Em rất mong được sự thông cảm, bao dung và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người. Mong dư luận không đào sâu để không gây ảnh hưởng đến những người có liên quan".

Trong tâm thư, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng không quên mong fan hâm mộ, khán giả tha lỗi cho "sai lầm tuổi trẻ", Hiền Hồ viết: "Suốt những chuỗi ngày vừa qua, ngày nào Hiền cũng nghĩ và chất vấn bản thân mình rất nhiều. Hiền buồn nhiều lắm, hụt hẫng và suy sụp kinh khủng. Nhưng điều đánh tiếc và đau lòng nhất đối với Hiền là chính mình đã phụ lòng các bạn quá nhiều. Đây là bài học rất lớn đối với cuộc đời Hiền".

Thư tay gây tranh cãi của Hiền Hồ

Sau đó, nữ ca sĩ nhiều lần trở lại, thậm chí ra mắt cả MV mới, song Hiền Hồ lần nữa đối diện làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả. Hàng loạt show diễn của nữ ca sĩ bị phản đối, buộc lòng phải hủy bỏ, thay thế bằng nghệ sĩ khác.

Cụ thể, vào tháng 3/2022, một đơn vị tổ chức biểu diễn tại Đà Lạt thông báo thay thế nữ ca sĩ bằng một người khác. Tháng 11/2022, Hiền Hồ đã bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tại một chương trình của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Gần đây nhất, một show diễn của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình tại Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị hủy. Và đương nhiên lý do sau cùng đến từ sự phản đối kịch liệt của khán giả.

Sự nghiệp - đời tư của Hiền Hồ đều bị đem ra mổ xẻ, chỉ trích

Với những phản ứng mạnh mẽ này, dư luận cho rằng có vẻ như khán giả đang tận dụng quyền "tẩy chay" triệt để của mình với những người nổi tiếng dính thị phi, quyết không nhân nhượng, không "mở đường" về lại showbiz.

Hình ảnh Hiền Hồ lần đầu tái xuất sau thời gian im hơi lặng tiếng vì lùm xùm 'anh em nương tựa', sau đó là chuỗi ngày chịu sự 'ghẻ lạnh' của khán giả

Mỹ nhân sinh năm 1997 đứng trước nguy cơ bị "phong sát" khi từ phòng trà đến gameshow, sân khấu trường đại học đều khong dám "đánh liều" mời Hiền Hồ góp mặt biểu diễn. Không những vậy, các ca sĩ tham gia biểu diễn chung với Hiền Hồ cũng bị vạ lây, từ Trịnh Thăng Bình, đến Đạt G cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích của dư luận. Chỉ cần xuất hiện cung với Hiền Hồ, bất kể nghệ sĩ nào cũng bị đem ra "mổ xẻ", mỉa mai.

Cũng từ đó, Hiền Hồ dần "mất tăm mất tích", gần như biến mất khỏi MXH. Trang cá nhân và fanpage của nữ ca sĩ hầu như không có bất kỳ cập nhật nào mới về các hoạt động âm nhạc cũng như công việc. Từ Facebook, Youtube đến Instagram, Hiền Hồ đều không có động thái nào.

Bài đăng gần đây nhất của nữ ca sĩ

Có thể thấy được rằng, khán giả giờ đây đang vô cùng mạnh mẽ trong công cuộc tẩy chay sự trở Hiền Hồ dưới nhiều hình thức. Từ thời điểm Hiền Hồ trở lại cho đến hiện tại, sự nghiệp nữ ca sĩ lao dốc không phanh. Từ "con cưng" âm nhạc, nay Hiền Hồ bỗng chốc tự tay "phá hủy" sự nghiệp, biến mình thành "con ghẻ quốc dân" vì bê bối tình cảm. Liệu giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng có còn đường trở về với hào quang sân khấu?