Hiền Hồ muốn 'xóa bỏ quá khứ', bất ngờ thông báo bán 'xế xịn' G63 sau bê bối tình ái 'anh em nương tựa'?

Mới đây một seller ô tô có tiếng đã đăng tải bài viết bán chiếc G63. Đáng chú ý, CĐM nhận ra chiếc xe này giống hệt 'xế xịn' của nữ ca sĩ Hiền Hồ.

Theo đó, mới đây, sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, gần như biến mất khỏi MXH, nữ ca sĩ Hiền Hồ bất ngờ tái xuất. Tuy nhiên, thay vì đăng tải về dự án âm nhạc hay hoạt động nghệ thuật, giọng ca sinh năm 1997 bất ngờ chia sẻ thông báo bán lại chiếc xe Mercedes-AMG G63. Hiền Hồ chia sẻ lại bài đăng bán xe G63 tiền tỷ Cụ thể, một người là môi giới xe sang quen thuộc của giới nghệ sĩ showbiz đứng ra nhận bán lại xe. Thông tin về chiếc xe được cung cấp là phiên bản ngoại thất màu trắng, nội thất đỏ, lăn bánh 17.000 km, sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2022. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng nhận ra vẻ ngoài của chiếc xe được seller này đăng tải gần như giống hệt "xế xịn" của giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại.

Nữ ca sĩ sở hữu xế hộp giá khủng Mặc dù Hiền Hồ chia sẻ lại bài viết, song lại không đề cập đến thông tin cụ thể về chiếc xe. Tuy nhiên, với động thái này, nhiều cư dân mạng thắc mắc liệu có phải Hiền Hồ đang muốn bán xe vì cuộc sống khó khăn hơn trước sau chuỗi ngày không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào hay đơn giản là chấm dứt những gì liên quan đến chuyện cũ?

Nữ ca sĩ vướng bê bối tình cảm khiến dư luận 'tẩy chay' suốt 1 thời gian dài Vào tháng 3/2022, Hiền Hồ vướng bê bối đời tư khi lộ ảnh thân mật với một doanh nhân lớn tuổi đã lập gia đình. Mặc dù người trong cuộc có lên tiếng khẳng định chỉ là mối quan hệ "anh em nương tựa" nhưng thông tin và hình ảnh liên quan đã làm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sau đó cô lên tiếng xin lỗi vì để xảy ra những chuyện không hay, đồng thời quyết định tạm lui về "ở ẩn" để tránh "bão" dư luận. Sự trở lại gần đây nhất của nữ ca sĩ không còn được công chúng mặn mà như xưa Đến tháng 2/2023 vừa qua, Hiền Hồ chính thức trở lại với MV "Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn" nhưng không nhận được sự ủng hộ từ dư luận như trước. Từ đó đến nay, mỹ nhân gốc Đắk Lắk gần như không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào.

Hiền Hồ ở đâu sau chuỗi ngày bị khán giả xem như 'con ghẻ': Biến mất 'không dấu vết', đồng nghiệp bị 'vạ lây' Từ một nữ ca sĩ có lượng fan hùng hậu thuộc hàng top của showbiz, Hiền Hồ sau ồn ào cặp kè đại gia lại trở thành "cái gai trong mắt" dư luận. Nỗ lực trở lại sân khấu thế nào cũng "vô nghĩa".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-muon-xoa-bo-qua-khu-bat-ngo-thong-bao-ban-xe-xin-g63-sau-be-boi-tinh-ai-anh-em-nuong-tua-608597.html