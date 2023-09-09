Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai'

Hậu trường 09/09/2023 07:13

Jack và K-ICM từng là bộ đôi ăn ý tạo ra nhiều hit đình đám trong làng nhạc Việt. Thế nhưng, cuối năm 2019, lục đục nội bộ khiến cả 2 phải tách ra hoạt động solo.

Những ngày qua, Jack là tâm điểm khi MV mới tái xuất có sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Messi. Liên quan đến Mv này, doanh nhân Q.C - người đồng hành cùng Jack trong chuyến đi gặp Messi bất ngờ lên tiếng tố nam ca sĩ bịa đặt, tự ý sử dụng hình ảnh của Messi đưa vào MV. Người này khẳng định những thành viên trong chuyến đi đã thống nhất về việc chỉ giữ hình ảnh, video có Messi làm kỷ niệm, có thể đăng lên mạng xã hội, không dùng cho mục đích thương mại.

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 1
Những ngày qua, Jack là tâm điểm khi MV mới tái xuất có sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Messi

Sau đó, Jack phản hồi rằng: “Tôi sẽ không làm video này nếu không được sự cho phép từ ban đầu. Trong chuyến đi gặp Messi, tôi đã trao đổi và xin phép việc sử dụng hình ảnh. Phía Messi đã đồng ý với điều kiện không sử dụng hình ảnh anh ấy cho mục đích thương mại, chính trị hay quốc gia".

Hiện đôi bên vẫn đưa ra nhiều lý lẽ và bằng chứng để làm rõ chi tiết vụ việc. Giữa lúc ồn ào của Jack nổ ra, động thái mới đây của K-ICM - người bạn từng đồng hành tạo ra những sản phẩm thu hút hàng chục triệu lượt, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 2

Jack: 'Tôi đã chi một khoản rất lớn cho những người kết nối gặp Messi' 

Theo đó, trên trang Fanpage, "K-ICM" bất ngờ đăng tải lại liên tiếp những clip cả hai cùng tập hát vào vài năm trước. Không chỉ thế, bên dưới phần bình luận của bài viết mới nhất còn có dòng: "Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai mong cả nhà hiểu nhé, mà nhớ ủng hộ những sản phẩm ICM Entertainment phát hành sắp tới nhé" . Nhiều người cho rằng K-ICM đang "cà khịa", đào lại chuyện cũ để thu hút sự chú ý giữa lúc bạn cũ gặp biến.Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 3

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 4
Theo đó, trên trang Fanpage, "K-ICM" bất ngờ đăng tải lại liên tiếp những clip cả hai cùng tập hát vào vài năm trước

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trên thực tế đây chỉ là trang thuộc công ty cũ của K-ICM và nam ca sĩ đã hoạt động tự do hơn 1 năm qua. K-ICM chỉ sử dụng trang cá nhân có tên Nguyễn Bảo Khánh và Fanpage "KHÁNH" gần 35 nghìn người theo dõi. Những ngày qua, bản thân K-ICM không có bất kì chia sẻ và động thái nào liên quan đến Jack. Vì vậy, có thể cho rằng những bài đăng bị đào lại kia vốn không xuất phát từ phía K-ICM.

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 5
K-ICM chỉ sử dụng trang cá nhân có tên Nguyễn Bảo Khánh và Fanpage "KHÁNH" gần 35 nghìn người theo dõi. Những ngày qua, bản thân K-ICM không có bất kì chia sẻ và động thái nào liên quan đến Jack

Trước đó, K-ICM và Jack từng tạo ra loạt hit đình đám như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng gió… Khi ấy, Jack hát chính, K-ICM đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ trên sân khấu. Khi sự nghiệp của hai đang thăng hoa thì lục đục nội bộ nổ ra khiến cộng đồng mạng bất ngờ. 

Giữa lúc Jack gặp biến lớn, K-ICM bất ngờ có động thái 'cà khịa': 'Mọi người đều có một quan điểm khác nhau không ai giống ai' - Ảnh 6
Trước đó, K-ICM và Jack từng tạo ra loạt hit đình đám như Hồng Nhan, Bạc Phận, Sóng gió… Khi ấy, Jack hát chính, K-ICM đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc, chơi nhạc cụ trên sân khấu

Sau khi tách khỏi Jack, K-ICM hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí cũng như mạng xã hội để tránh phản ứng gay gắt của dư luận trên mạng xã hội. Về sau, anh hợp tác với nhiều giọng ca mới, các sản phẩm cũng thành công hút lượt xem lớn. Song một bộ phận khán giả vẫn không buông tha cho K-ICM về những ồn ào liên quan đến Jack trước đó.

Doanh nhân rủ Jack gặp Messi yêu cầu gỡ MV, ẩn ý hình ảnh sử dụng là trái phép

Doanh nhân rủ Jack gặp Messi yêu cầu gỡ MV, ẩn ý hình ảnh sử dụng là trái phép

Doanh nhân Quốc Cường cho biết đã rủ Jack sang Pháp gặp Messi khi anh đã kết nối được cuộc hẹn này nhưng không ngờ Jack sử dụng hình ảnh vào MV.

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Từ khóa:   K-ICM Jack Jack và K-ICM

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