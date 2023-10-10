Ngọc Linh: Từng là nữ ca sĩ Việt Nam duy nhất được hát cùng huyền thoại Michael Jackson, chấp nhận bị gọi là 'cô' khi trở lại sân khấu hát với thế hệ trẻ

Ca sĩ Ngọc Linh từng là gương mặt nổi tiếng một thời với nhiều ca khúc như: Tình Thơ, Rồi Từ Đây, Lựa Chọn Một Vì Sao,… Đặc biệt, cô chính là ca sĩ đầu tiên của Việt Nam được mời hát cùng ‘ông hoàng nhạc pop’ Michael Jackson vào năm 1993 trong một sự kiện tại Thái Lan.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Ngọc Linh đã có những chia sẻ về cột mốc trong sự nghiệp đi hát của mình là thiếu nhi duy nhất của Việt Nam được hát với ‘vua nhạc Pop’ Michael Jackson năm 13 tuổi trong ca khúc Heal The World.

Theo đó, Ngọc Linh cho biết: "Nếu thật sự để đánh dấu tên tuổi của tôi phải là những bài hát thiếu nhi, bởi tôi đi sinh hoạt Nhà thiếu nhi thành phố từ năm 3 tuổi rồi. Cột mốc lớn nhất trong cuộc đời tôi là Thiếu nhi duy nhất của Việt Nam được hát với vua nhạc Pop Michael Jackson năm 13 tuổi.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin là mình có mặt trong đêm diễn đó bởi tôi được nhìn chú Michael rất gần. Chú Michael còn xoa đầu vuốt tóc tôi, chú cũng rất bất ngờ khi biết tôi là người Việt Nam duy nhất.

Cái gì cũng là lần đầu tiên hết nên bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được tham gia đêm diễn đó.

Tôi nhớ khi đó, lúc diễn họ sẽ tuyển 500 em thiếu nhi và chỉ chọn 5 người thôi, phải biết hát, đàn, khiêu vũ và quan trọng nhất là phải biết tiếng Anh, phải có 4 kỹ năng đó. Tôi là người duy nhất được hát với chú Michael trong 5 bạn tham gia đó. Đáng lẽ đêm sau sẽ có một bạn nữa nhưng xui quá chú Michael bị đau bụng phải dời đêm diễn lại".

Ngoài việc được vinh dự hát cùng Michael Jackson, Ngọc Linh còn có một kỉ niệm ý nghĩa là được cố Tổng Bí thư Trường Chinh bế trên tay vào năm 5 tuổi. Cô cho biết: "Lúc đó, tôi là thiếu niên tiêu biểu của thành phố, được Chủ tịch UBND thành phố đón rước tới gặp bác Trường Chinh. Bác Trường Chinh ôm tôi bởi tôi nhỏ nhất trong lứa thanh thiếu niên được nhận bằng khen của ủy ban".

Ngọc Linh được cố Tổng Bí thư Trường Chinh bế trên tay vào năm 5 tuổi

Được biết, ca sĩ Ngọc Linh bắt đầu đi hát từ năm 3 tuổi. Khi đó, cô được mẹ dẫn vào Nhà thiếu nhi thành phố mùa Trung thu để hát và lấy bong bóng chơi. Sau đó, một chú trong cơ quan mẹ thấy cô có giọng nên cho đi học hát. Thế là cô trở thành người nhỏ nhất trong đội ca của Nhà thiếu nhi thành phố.

Ca sĩ Ngọc Linh bắt đầu đi hát từ năm 3 tuổi

Sau lần xuất hiện cùng Michael Jackson, Ngọc Linh trở thành ngôi sao nhí được giới truyền thông săn đón lúc bấy giờ. Sau này, cô còn có bài hit là Lựa Chọn Một Vì Sao vào năm 2002. Sau khi ra album đó và được yêu mến, cô chuẩn bị ra album thứ 2. Tuy nhiên, khi thu âm được 3 bài thì không thích nữa. Sau đó, cô đột ngột chuyển qua làm MC được 3 năm thì dừng lại.

Ca sĩ Ngọc Linh còn có bài hit là Lựa Chọn Một Vì Sao vào năm 2002

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp nghệ thuật, ca sĩ Ngọc Linh quyết định lui về lập gia đình, sinh con và rẽ hướng sang kinh doanh. Được biết, Ngọc Linh kết hôn năm 2005 với chồng doanh nhân hơn 7 tuổi và có một con gái. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cho biết cô và ông xã đã ‘đường ai nấy đi’ được 3 năm.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp nghệ thuật, ca sĩ Ngọc Linh quyết định lui về lập gia đình, sinh con và rẽ hướng sang kinh doanh

Thời điểm khi dừng ca hát, Ngọc Linh cho rằng đã hết duyên nên khi lên sân khấu không thấy vui nữa. Thế là Ngọc Linh từ chối đi hát. Bây giờ cô thỉnh thoảng quay lại hát nhưng không phải tâm thế một ca sĩ theo nghề mà lâu lâu thích thì hát, hát cho khán giả yêu mến và cảm thấy vui.

Ca sĩ Ngọc Linh hát cùng với những ca sĩ thế hệ trẻ trong một chương trình âm nhạc

Tuy nhiên, cũng trong chương trình này, Ngọc Linh cũng tiết lộ về việc sẽ quay trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng. Theo đó, cô cho biết: "Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, tôi chuyển sang kinh doanh nhà yến. Từ đó, tôi bị cuốn vào công việc kiếm tiền, không còn thời gian đi hát, làm nghệ thuât nữa.

Tới thời điểm này, sau khi mọi thứ trong cuộc sống ổn định, tôi muốn quay lại sân khấu. Tôi không nghĩ ở tuổi này mới quay lại sân khấu là muộn.

Tôi đi hát từ năm 3 tuổi, là tuổi thơ của rất nhiều thế hệ anh chị đi trước vì thời đó không có gì coi hết ngoài chương trình Bông hoa nhỏ và băng thiếu nhi. Tới thế hệ trẻ bây giờ cũng biết tôi nhiều do tôi có tham gia bài hát "Mười năm", một bài hát kỷ niệm tình bạn giữa tôi và rapper Đen Vâu. Tôi cũng tham gia diễn mở màn cho show của Đen nên được các bạn biết tới.

Bây giờ, tôi có một vinh dự lớn hơn. Ngày xưa người ta gặp, người ta sẽ chào Ngọc Linh, chào em hoặc chào chị còn bây giờ khán thường lễ phép: Dạ, con chào cô. Ba mẹ con ở nhà rất thích cô bởi vì ba mẹ nói cô là tuổi thơ của ba mẹ con.

Bị gọi là cô, tôi mắc cười lắm nhưng nghĩ đã ở tuổi này rồi thì nên chấp nhận".