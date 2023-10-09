Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 09/10/2023 09:36

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã chia đoạn clip mới ghi lại hình ảnh của bản thân trong cuộc sống đời thường.

Trong đoạn clip ghi lại hoạt động đời thường, Trương Hồ Phương Nga diện đầm trắng thanh lịch. Nhan sắc của cô chiếm trọn mọi spotlight dù không trang điểm cầu kỳ. 

Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa' - Ảnh 1Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa' - Ảnh 2

Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa' - Ảnh 3
 Hình ảnh mới nhất của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Hơn 5 năm tại ngoại sau vụ án gây chấn động dư luận với đại gia Cao Toàn Mỹ, hiện cuộc sống của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có nhiều thay đổi.

Chia sẻ với truyền thông, Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc.

Cô cho biết thêm, bản thân vẫn tham gia ủng hộ các dự án nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ, nhưng để làm nghệ thuật phải có cái duyên.

Phương Nga không phải là người được đào tạo bài bản hay có định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu với nghệ thuật. Nếu có cơ duyên nào đó, cô sẽ tái ngộ.

Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa' - Ảnh 4
Hiện Phương Nga đang là Giám đốc kinh doanh cho một Công ty nội thất Việt Nam

Cô từng thừa nhận, những ồn ào trong quá khứ có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực để thấy rằng biến cố giúp mình sống sâu sắc hơn, biết trân trọng những cơ hội và tình cảm người khác dành cho mình.

Trên trang cá nhân, Phương Nga chủ yếu chia sẻ về công việc, các hoạt động tập thể dục, Yoga, chăm sóc bản thân.

Sau những biến cố lớn của cuộc đời, Phương Nga tuổi 35 vẫn mặn mà với nhan sắc xinh đẹp. Hiện cô vẫn sống độc thân, tập trung cho công việc. 

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC...

Năm 2012, Trương Hồ Phương Nga chính thức qua lại với đại gia Cao Toàn Mỹ (1977). Tháng 4/2014, ông Cao Toàn Mỹ tố cáo Trương Hồ Phương Nga mượn tiền nhưng không trả. Tháng 8/2014, ông Mỹ tố cáo lần 2, cáo buộc Nga lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

Sau ồn ào tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Phương Nga sống bình lặng, khoe ảnh mới chứng minh nhan sắc 'không phải dạng vừa' - Ảnh 5
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ tại tòa 

Tháng 3/2015, phòng CSĐT Công an TP.HCM đưa ra quyết định khởi tố với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Năm 2017, Phương Nga được tại ngoại và đến tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở cáo buộc hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ khóa:   Trương Hồ Phương Nga hoa hậu Phương Nga hậu trường

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