Kể từ ngày tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga ngày càng thăng hạng nhan sắc khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân của Trương Hồ Phương Nga đã chia sẻ về loạt khoảnh khắc ghi lại hình ảnh công việc kinh doanh của cô nàng khi giữ vị trí giám đốc cho công ty nội thất.

Trương Hồ Phương Nga chia sẻ: "Mỗi lần đi về nhà máy, mình lại cảm thấy tự hào và gắn kết nhiều hơn". Thời điểm tại ngoại sau vụ án tình tiền với đại gia Cao Toàn Mỹ, nàng Hậu đã nhận chức giám đốc công ty nội thất để làm lại cuộc đời, cô hoàn toàn tập trung hết sức mình vào công việc, mang những hiểu biết của mình để xây dựng sự nghiệp mới.

Người đẹp chụp ảnh cùng đồng nghiệp, cô nàng tăng cân hơn trước nhưng ở mức vừa phải, xinh đẹp hơn.

Trong những năm kinh doanh, Phương Nga cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè. Bên cạnh đó người đẹp muốn xây dựng thương hiệu công ty thành những sản phẩm có giá trị tốt nhất không thua hàng ngoại nhập. Được biết nàng Hậu tốt nghiệp đại học Nga và có chuyên môn trong kinh doanh.

Khi được hỏi về việc trở lại showbiz tham gia những dự án phim ảnh mới, Phương Nga nói: "Tôi không phải người được đào tạo bài bản hay có định hướng ngay từ đầu với nghề nghiệp này. Tôi không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu có cơ duyên nhận được những lời mời thì tôi vẫn cân nhắc".

Phương Nga khoe hình ảnh xinh đẹp, sau những ồn ào người đẹp đã lấy lại phong độ từ nhan sắc cho đến phong cách vốn có của bản thân.

Ngoài công việc thuận lợi, thăng tiến nhan sắc của Trương Hồ Phương Nga cũng xinh tươi hơn khác xa so với thời điểm cô mới ra nhà giam. Người đẹp sinh năm 1987 xinh đẹp hơn, cô cũng tăng cân hơn trước nhưng ở mức độ vừa phải (trước đó nàng Hậu khá hốc hác do vướng vào vòng lao lý thời gian dài).

Còn nhớ cách đây không lâu ồn ào tình tiền giữa Phương Nga với đại gia Cao Toàn Mỹ đã làm "chấn động" Vbiz. Cặp đôi quen nhau vào năm 2009 và đến 2014, Cao Toàn Mỹ bất ngờ viết 2 đơn tố cáo Trương Hồ Phương Nga. Đầu tiên là việc cô vay tiền không trả, tiếp theo đó là đơn tố cáo cho biết anh chuyển 16,5 tỷ đồng cho nàng Hậu mua nhà nhưng trong suốt thời gian dài vẫn không nhận được thành quả.

Tiếp theo đó người đẹp 8X khai nhận việc chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua nhà giá rẻ, cuối cùng nàng Hậu và đồng minh bị đưa đến cơ quan chức năng làm việc và chịu điều tra xử lý về việc chiếm đoạt tài sản. Đến năm 2016, người đẹp này đổi lời khai cho biết cả hai yêu nhau, trong thời gian đó cả hai thường xuyên đi du lịch và đồng lòng xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Thời điểm đó, nhan sắc tiều tuỵ hơn rất nhiều, sự nghiệp của cô nàng cũng trở lại con số 0 khi bị tố lừa gạt, chiếm đoạt tài sản dù có quan hệ yêu đương với vị đại gia lắm tiền.

Sau những ồn ào Phương Nga chọn cách sống an yên không ồn ào, người đẹp chọn công việc văn phòng và cống hiến những gì và mình đã học được. Cô nàng nhanh chóng nắm bắt chuyên môn, cho đến hiện tại đã giữ chức giám đốc được nhiều năm và rất mát tay kinh doanh.

Phương Nga cũng đã lấy lại phong độ nhan sắc của thời kỳ hoàng kim sau nhiều năm vướng ồn ào xoay quanh hợp đồng tình ái với đại gia.