Cách đây vài ngày, MC Misoa Kim Anh đã chia sẻ hình ảnh khuôn mặt của mình bị sưng phù rất nặng nề. Cô cho biết, trong ngày sinh nhật của mình, cô đã bị bạn trai tác động vật lí chỉ vì phát hiện bạn trai lăng nhăng. Giới nghệ sĩ lẫn cộng đồng mạng đã vô cùng phẫn nộ với hành động trên của Long Đinh.

Cụ thể nữ MC phát hiện trong thời gian yêu nhau bạn trai có nhắn tin riêng với nhiều cô gái khác và yêu cầu người yêu giải trình.

Sau nhiều ngày im lặng vì bị dư luận công kích dữ dội, mới đây, bạn trai của Misoa Kim Anh đã đăng tải bài viết dài gửi lời xin lỗi tới bạn gái:

"Xin chào các bạn, mình là Long Đinh đây. Trong những ngày qua, mình im lặng không phải để lẩn trốn hay tránh né bất kỳ điều gì, mà bản thân mình muốn dành thời gian để suy ngẫm thật kỹ lưỡng về những chuyện vừa qua. Mình không muốn biện hộ, đổ lỗi hay bao biện gì về hành động của mình cả. Là một người đàn ông, mình không nên và không bao giờ được phép làm tổn thương bất kỳ người phụ nữ nào cho dù vì lý do gì.

Qua những dòng này mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Misoa vì tất cả, đến bạn bè và người thân của 2 đứa và cả người theo dõi của cả hai. Mình sai thật rồi, mình xin lỗi, bản thân mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi mặt của sự việc này. Những ngày vừa qua mình đã suy nghĩ rất nhiều, xin lỗi vì cảm xúc bồng bột nhất thời đã liên lụy và dẫn đến hậu quả như những ngày qua."

Bạn trai MC Misoa Kim Anh lên tiếng xin lỗi và xin chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Nhiều ý kiến của cộng đồng mạng vẫn vô cùng giận dữ và khẳng định nên tẩy chay bạn trai của MC Misoa Kim Anh. Một số khác vẫn mong cho anh chàng một cơ hội sửa sai và khắc phục hậu quả lỗi lầm.