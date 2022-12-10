Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này!

Nhịp sống trẻ 10/12/2022 13:12

Hot girl trượt băng người Nga có tên Alexandra Stepanova nổi bật với ngoại hình xinh đẹp, mỗi lần xuất hiện trên sân băng đều khiến người ta phải rung động.

Alexandra Stepanova sinh năm 1995 tại Saint-Peterburg, Nga. Cô là vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Người đẹp cùng bạn diễn của mình - Ivan Bukin từng nhiều lần giành huy chương tại các cuộc thi trượt băng cấp quốc gia, châu Âu và dự thi quốc tế.

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 1

Được biết Alexandra Stepanova bắt đầu trượt băng từ năm 4 tuổi. Mẹ của cô là cựu vận động viên bóng chuyền và cha của cô là vận động viên trượt băng tốc độ.

Có bố mẹ đều là vận động viên, Alexandra Stepanova khẳng định mình càng cần tự tạo được thành tích riêng. Cách đây một thời gian, cô vừa được bạn trai cầu hôn ngay trên sân băng. 

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 2

Alexandra Stepanova không chỉ gây ấn tượng bởi năng lực của mình mà còn khiến người ta phải ngợi khen vì vẻ đẹp như tranh vẽ. Gương mặt của cô mang nét đặc trưng của phụ nữ xứ sở bạch dương. Đường nét thanh gọn, mũi cao, đôi mắt đẹp. Mỹ nhân Nga còn có chiều cao 1m70, thân hình cân đối.

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 3

Nhà thiết kế trang phục cho vận động viên trượt băng nghệ thuật Evgenia Kosygina, trong một cuộc phỏng vấn với Match TV từng chia sẻ, Alexandra Stepanova là người có vóc dáng đẹp nhất trong số các vận động viên trượt băng cô từng làm việc. Những điều này giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện.

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 4

Ngoài ra, cô cũng nhận được một số lời mời làm người mẫu ảnh. Nhiều người nhận xét, Alexandra Stepanova nên chuyển hướng làm người mẫu bởi cô có lợi thế ngoại hình. Đáp lại, người đẹp nói bản thân cô có nghĩ đến công việc người mẫu nhưng đó sẽ chỉ là điều thứ yếu.

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 5

Alexandra Stepanova khẳng định mình sẽ tiếp tục với đam mê trượt băng và hiện tại vẫn đang tập luyện để chuẩn bị thi đấu.

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 6

Về phong cách thời trang cá nhân, Alexandra Stepanova cho thấy những lựa chọn đơn giản nhưng vẫn đủ giúp bản thân nổi bật. 

Sau màn biểu diễn khiến người xem há hốc, hot girl trượt băng bất ngờ bị khuyên bỏ nghề để chuyển sang làm người mẫu chỉ vì thứ này! - Ảnh 7

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Từ khóa:   vận động viên trượt băng nữ vận động viên nhịp sống trẻ

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