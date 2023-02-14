Cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau biến cố: Nhan sắc và sự nghiệp càng thăng hạng, tập trung công việc kinh doanh, không còn liên quan nhiều đến giới giải trí

Từng trải qua 2 năm bị tạm giam, cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau khi tại ngoại đã có nhiều thay đổi. Cô khiến công chúng ngưỡng mộ vì có nhan sắc và sự nghiệp ngày càng thăng hạng.

Những diễn biến tại tòa về lùm xùm tình ái của Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ từng trở thành chủ đề bàn luận một thời gian dài. Từng trải qua 2 năm bị tạm giam, cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau khi tại ngoại đã có nhiều thay đổi. Được biết hiện cô đang là Giám đốc kinh doanh cho một thương hiệu nội thất Việt Nam. Từng trải qua 2 năm bị tạm giam, cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau khi tại ngoại đã có nhiều thay đổi - Ảnh: Internet Chia sẻ với truyền thông, Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc. Cô cho biết thêm, bản thân vẫn tham gia ủng hộ các dự án nghệ thuật của anh chị em nghệ sĩ, nhưng để làm nghệ thuật phải có cái duyên. Phương Nga không phải là người được đào tạo bài bản hay có định hướng chuyên nghiệp ngay từ đầu với nghệ thuật. Nếu có cơ duyên nào đó, cô sẽ tái ngộ.

Phương Nga cho biết hiện tại cô chỉ tập trung vào công việc là chính, không còn liên quan đến giới giải trí nữa, nhưng nếu có dự án phù hợp thì vẫn sẽ cân nhắc - Ảnh: Internet Phương Nga từng thừa nhận những ồn ào trong quá khứ có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực để thấy rằng biến cố giúp mình sống sâu sắc hơn, biết trân trọng những cơ hội và tình cảm người khác dành cho mình. "Tất nhiên là trải qua biến cố nào đó thì sẽ có tác động lên mỗi người về nhiều mặt. Thế nhưng nếu để nhìn vào những mặt tốt thì Nga cảm thấy rằng, những biến cố thứ nhất mang đến những trải nghiệm sống sâu sắc hơn. Bản thân mình có suy nghĩ rộng mở, biết cảm thông, thấu hiểu và trân trọng những cơ hội, tình cảm yêu thương mà may mắn nhận được từ khán giả, thậm chí là những người chưa từng gặp bao giờ" - người đẹp tâm sự.

Phương Nga từng thừa nhận những ồn ào trong quá khứ có ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại nhưng cũng là bài học sâu sắc của cô - Ảnh: Internet Hoa hậu Việt tại Nga 2007 từng cho biết việc trở lại hoạt động nghệ thuật sẽ là 1 cái duyên. Năm 2022 là khoảng thời gian người hâm mộ thường xuyên bắt gặp cô tại các sự kiện giải trí. Phương Nga còn làm giám khảo cuộc thi Miss Peace Vietnam dù vướng nhiều ồn ào. Phương Nga làm giám khảo cuộc thi Miss Peace Vietnam - Ảnh: Internet Mặc dù có sự trở lại trong showbiz nhưng Trương Hồ Phương Nga không hoạt động quá sôi nổi mà có sự tiết chế. Cô xây dựng hình ảnh phù hợp, sang trọng và thanh lịch mỗi khi xuất hiện. Phương Nga được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, gu thời trang kín đáo khi vi vu nhưng vẫn toát lên thần thái của một Hoa hậu - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, người đẹp hạn chế lộ diện, chỉ thỉnh thoảng đăng tải ảnh trên trang cá nhân. Cô được khen ngợi ngày càng nhuận sắc, gu thời trang kín đáo khi vi vu nhưng vẫn toát lên thần thái của một Hoa hậu.

Sau 5 năm tại ngoại, Trương Hồ Phương Nga tuyên bố ‘cứng’ về vụ án với Cao Toàn Mỹ, đáp trả phát ngôn dè bỉu của Tóc Tiên 5 năm sau khi được trả tự do trước vụ án ồn ào với đại gia Cao Toàn Mỹ, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga có cuộc sống khá bình lặng, rời xa thị phi của showbiz.

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