Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm

Hậu trường 20/05/2023 16:11

Đến nay, cuộc sống nàng hậu vẫn được công chúng quan tâm.

Khoảng tháng 3/2015, cả làng giải trí Việt rúng động khi hoa hậu Trương Hồ Phương Nga dính ồn ào "hợp đồng tình tiền" với đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ.

Đến tháng 6/2017, Hoa hậu Phương Nga chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Cho đến nay, trong khi mọi thông tin về đại gia Cao Toàn Mỹ đều là 1 ẩn số thì chân dài có màn tái xuất đầy ngoạn mục và ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 1
Khoảnh khắc hầu tòa của Trương Hồ Phương Nga từng gây chấn động làng giải trí một thời. 

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC...

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 2
Trương Hồ Phương Nga đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2017 khi chỉ mới 20 tuổi.
Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 3
Cô từng góp mặt trong bộ phim “Người lính” hợp tác với Nga. Nhan sắc trong veo của Phương Nga gây ấn tượng với khán giả.

Ở độ tuổi U40, Trương Hồ Phương Nga vẫn duy trì sắc vóc đẹp vượt thời gian. Trên trang cá nhân, thi thoảng, người đẹp vẫn cập nhật những hình ảnh mới của mình. Sau biến cố lớn trong đời, có thể thấy hiện tại Phương Nga đã ổn định tinh thần và cuộc sống.

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 4
Sau khi được tại ngoại, cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga có nhiều thay đổi tích cực. Không chỉ nhan sắc, sự nghiệp của cô cũng được đánh giá ngày một thăng hạng
Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 5
Làn da mịn màng của nàng hậu được nhiều người khen ngợi. 

Trước đó, nói về ồn ào trong quá khứ, cô từng thừa nhận đã có ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực để thấy rằng biến cố giúp mình sống sâu sắc hơn, biết trân trọng những cơ hội và tình cảm người khác dành cho mình.

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 6
Trương Hồ Phương Nga duy trì sắc vóc đẹp vượt thời gian.

Hiện tại, Trương Hồ Phương Nga đang điều hạnh một công ty nội thất. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp cho biết cô chỉ tập trung vào công việc, không còn liên quan đến showbiz, nhưng khi có hoạt động phù hợp cô có thể cân nhắc tham dự.

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 7
Sau bê bối tình ái, nàng hậu cũng rời xa showbiz, có cuộc sống đời tư kín tiếng.
Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 8
Hiện Phương Nga đang là Giám đốc kinh doanh cho một Công ty nội thất Việt Nam.
Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 9
Nữ diễn viên thường di chuyển bằng xe công nghệ cho thuận tiện thay vì xế hộp như một số mỹ nhân khác. Cô không hào nhoáng mà chọn lối sống tối giản.

Về nhan sắc ở tuổi 35, Phương Nga vẫn được nhận xét ngày càng xinh đẹp mặn mà, trẻ trung. Tuy nhiên bóng hồng hiện tại vẫn sống độc thân, chỉ tập trung cho công việc. 

Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 10
Phương Nga vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với người bạn thân Thùy Dung và xem nhau như tri kỷ.
Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm - Ảnh 11
Có thể thấy, ở tuổi U40 Phương Nga sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và mặn mà.
Cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau biến cố: Nhan sắc và sự nghiệp càng thăng hạng, tập trung công việc kinh doanh, không còn liên quan nhiều đến giới giải trí

Cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau biến cố: Nhan sắc và sự nghiệp càng thăng hạng, tập trung công việc kinh doanh, không còn liên quan nhiều đến giới giải trí

Từng trải qua 2 năm bị tạm giam, cuộc sống Trương Hồ Phương Nga sau khi tại ngoại đã có nhiều thay đổi. Cô khiến công chúng ngưỡng mộ vì có nhan sắc và sự nghiệp ngày càng thăng hạng.

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Từ khóa:   Trương Hồ Hương Nga sao Viêt cao toàn mỹ và phương nga

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