Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng sau ồn ào 'tình tiền' với đại gia, nay đã là giám đốc nhưng vẫn đi xe ôm

Đến nay, cuộc sống nàng hậu vẫn được công chúng quan tâm.
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Khoảng tháng 3/2015, cả làng giải trí Việt rúng động khi hoa hậu Trương Hồ Phương Nga dính ồn ào "hợp đồng tình tiền" với đại gia công nghệ Cao Toàn Mỹ.
Đến tháng 6/2017, Hoa hậu Phương Nga chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Cho đến nay, trong khi mọi thông tin về đại gia Cao Toàn Mỹ đều là 1 ẩn số thì chân dài có màn tái xuất đầy ngoạn mục và ngày càng thăng hạng nhan sắc.
Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987 là Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007. Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô trở về nước và bắt đầu tham gia các hoạt động giải trí. Phương Nga từng làm người mẫu, diễn viên, MC...
Ở độ tuổi U40, Trương Hồ Phương Nga vẫn duy trì sắc vóc đẹp vượt thời gian. Trên trang cá nhân, thi thoảng, người đẹp vẫn cập nhật những hình ảnh mới của mình. Sau biến cố lớn trong đời, có thể thấy hiện tại Phương Nga đã ổn định tinh thần và cuộc sống.
Trước đó, nói về ồn ào trong quá khứ, cô từng thừa nhận đã có ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cô vẫn nhìn vào những mặt tích cực để thấy rằng biến cố giúp mình sống sâu sắc hơn, biết trân trọng những cơ hội và tình cảm người khác dành cho mình.
Hiện tại, Trương Hồ Phương Nga đang điều hạnh một công ty nội thất. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp cho biết cô chỉ tập trung vào công việc, không còn liên quan đến showbiz, nhưng khi có hoạt động phù hợp cô có thể cân nhắc tham dự.
Về nhan sắc ở tuổi 35, Phương Nga vẫn được nhận xét ngày càng xinh đẹp mặn mà, trẻ trung. Tuy nhiên bóng hồng hiện tại vẫn sống độc thân, chỉ tập trung cho công việc.