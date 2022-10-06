Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show

Hậu trường 06/10/2022 10:20

Với độ đầu tư cho ngày trọng đại, không nói ngoa khi gọi Phương Nga là cô dâu thử nhiều váy cưới nhất Vbiz với "sương sương" 15 bộ trang phục.

Ngày 10/10 sắp tới đây, showbiz Việt có khá nhiều tin vui khi nhiều cặp đôi nghệ sĩ tổ chức đám cưới. Ngoài cặp Diệu Nhi - Anh Tú, vợ chồng MC Liêu Hà Trinh thì hôn lễ của Bình AnÁ hậu Phương Nga cũng rất được quan tâm. Sau bốn năm hẹn hò lãng mạn, hai người đã quyết định về chung một nhà.

Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 1

Loạt ảnh cưới của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Phương Nga và Bình An được hé lộ. (Ảnh: FB Bình An)

Cận kề ngày hôn lễ, cặp đôi Bình An – Phương Nga rục rịch chia sẻ những bộ ảnh cưới đầu tiên, kèm theo đó là loạt ảnh hậu trường khiến dân tình phấn khích. Theo đó, để những bộ hình mang màu sắc riêng không trùng lặp, Phương Nga đã đầu tư đến 15 bộ váy cưới, cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” đã thực hiện 5 bộ ảnh cưới ở nhiều địa điểm khác nhau trong nước.

Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 2
Vợ chồng Bình An - Phương Nga cực kỳ đẹp đôi trong loạt ảnh cưới. (Ảnh: FB Phương Nga)
Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 3
Hậu trường buổi chụp ảnh tại đường phố Sài Gòn của cặp đôi. (Ảnh: FB Phương Nga)

Từng chia sẻ trên báo VietNamNet, Á hậu Phương Nga cho hay, cô và Bình An rất thích chụp nhiều ảnh cưới để treo khắp ngôi nhà hạnh phúc của mình. Cả hai đã chụp 3 bộ ảnh cưới tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương.

Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 4
Hậu trường chụp ảnh ở Bình Dương, cô dâu Phương Nga đẹp rạng ngời trong thiết kế khác. (Ảnh: FB Phương Nga)
Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 5
Cô dâu Phương Nga cười rạng rỡ, hạnh phúc trong buổi chụp ảnh cưới. (Ảnh: FB Phương Nga)

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, nếu tính trọn cả đám cưới, có lẽ Phương Nga sẽ diện qua 20 bộ váy cưới với đủ kiểu dáng khác nhau. Song, hiện tại váy cưới chính của Phương Nga trong hôn lễ vẫn là một ẩn số. Với độ đầu tư của cặp đôi uyên ương, không nói ngoa khi gọi Phương Nga là cô dâu thử nhiều váy cưới nhất Vbiz. 

Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 6
Cô dâu thử nhiều váy cưới nhất của Vbiz gọi tên Phương Nga. (Ảnh: FB Bình An)

Không chỉ riêng gì cô dâu Phương Nga, chú rễ Bình An cũng chuẩn bị khá nhiều trang phục vest để chụp ảnh cưới. Cặp đôi chuẩn bị số lượng lớn trang phục để chụp ảnh cưới. Ngắm nhìn những khoảnh khắc chụp ảnh cưới tình tứ của cặp đôi, fan không khỏi xuýt xoa tan chảy vì quá lung linh.

Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 7
Bình An cũng chuẩn bị khá nhiều trang phục vest để chụp ảnh cưới với Phương Nga. (Ảnh: FB Phương Nga)
Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 8
Hậu trường tại một địa điểm khác của cặp đôi. (Ảnh: FB Phương Nga)
Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 9
Ngoài chụp ở TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, Phương Nga - Bình An còn lặn lội lên đến Đà Lạt. (Ảnh: FB Phương Nga)
Á hậu Phương Nga cô dâu Vbiz chăm thử váy cưới nhất cho ngày trọng đại: 15 bộ trang phục, 5 buổi chụp hình như thể chạy show - Ảnh 10
Để có được những bức ảnh lung linh, Phương Nga - Bình An không ngại vất vả. (Ảnh: FB Bình An)

Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An đã có 4 năm hẹn hò, cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ Việt và khán giả. Sau thời gian đồng hành cùng nhau từ công việc đến cuộc sống, Bình An đã tổ chức tiệc cầu hôn bất ngờ dành cho Phương Nga vào tháng 2/2022. Cột mốc đặc biệt này như một sự thông báo về cái kết viên mãn cho cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" sau gần nửa thập kỷ yêu. Được biết, đám cưới của Bình An - Phương Nga sẽ diễn ra vào ngày 10/10 sắp tới. Tuy nhiên, hôm nay (6/10), cặp đôi sẽ diễn ra lễ ăn hỏi.

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